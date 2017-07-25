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Шоазим Миноваров.

Фото: ИА «Жахон»

Центр исламской культуры возглавил Шоазим Миноваров

Директором недавно созданного Центра исламской культуры назначен Шоазим Миноваров.

Сегодня, 18:29   Политика  

Шоазим Миноваров назначен директором недавно созданного Центра исламской культуры при Кабинете Министров Узбекистана. Об этом сообщило ИА «Жахон».

Шоазим Миноваров ранее был председателем Французского альянса Ташкента с момента его открытия в 2015 году.

«Жахон» описывает его как опытного дипломата и переводчика. Шоазим Миноваров — первый гражданин Узбекистана, ставший кавалером ордена французского правительства «За заслуги».

Центр исламской культуры при Кабмине создан согласно постановлению Президента от 23 июня. Как сообщала Norma.uz, среди его задач — проведение научных исследований, «направленных на глубокий анализ того, что исламская религия постоянно призывает людей, все нации и народы к светлой жизни, гуманизму, взаимной дружбе и человечности, а также изучение истинного, гуманистического значения ислама». Центр также займется изучением наследия деятелей, внесших вклад в развитие исламской религии.

Административное и основные здания центра, включая библиотеку и музей, будут построены в Ташкенте на территории, прилегающей к комплексу Хастимам.

Текст: «Газета.uz»      758
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