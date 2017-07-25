Центр исламской культуры возглавил Шоазим Миноваров

Шоазим Миноваров назначен директором недавно созданного Центра исламской культуры при Кабинете Министров Узбекистана. Об этом сообщило ИА «Жахон».

Шоазим Миноваров ранее был председателем Французского альянса Ташкента с момента его открытия в 2015 году.

«Жахон» описывает его как опытного дипломата и переводчика. Шоазим Миноваров — первый гражданин Узбекистана, ставший кавалером ордена французского правительства «За заслуги».

Центр исламской культуры при Кабмине создан согласно постановлению Президента от 23 июня. Как сообщала Norma.uz, среди его задач — проведение научных исследований, «направленных на глубокий анализ того, что исламская религия постоянно призывает людей, все нации и народы к светлой жизни, гуманизму, взаимной дружбе и человечности, а также изучение истинного, гуманистического значения ислама». Центр также займется изучением наследия деятелей, внесших вклад в развитие исламской религии.

Административное и основные здания центра, включая библиотеку и музей, будут построены в Ташкенте на территории, прилегающей к комплексу Хастимам.