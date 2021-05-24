Что происходит с воздухом в наших городах, отчего невозможно дышать этой пылью и смогом? Очевидно, что пунктов мониторинга в нашей стране пока недостаточно, чтобы в полной мере оценить степень загрязнения. По всей стране планируется установка автоматических станций для мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Пока же данные из разных источников могут быть плохо сопоставимы.

Индекс экологической результативности, составленный Йельским университетом, использует показатели эффективности по 11 категориям и оценивает 180 стран по состоянию окружающей среды и жизнеспособности экосистем.

В исследовании 2020 года по показателям качества воздуха Узбекистан занимает 177 место среди 180 стран мира.

Для жителей Узбекистана, особенно Ташкента, это неудивительно. Мы уже знаем, что, по данным платформы IQAir, качество воздуха в Ташкенте может быть очень плохим. В индексе экологической результативности Йельского университета уже весь Узбекистан оценён как обладающий очень низким качеством воздуха. Позади нас только Непал, Индия и Пакистан.

Для сравнения в этой таблице показаны некоторые страны и оценки качества воздуха в них:

Место

Страна

Индикатор качества воздуха

29

Южная Корея

71,7

36

Иордания

58,0

59

Иран

49,2

68

Алжир

45,3

115

Казахстан

32,0

136

Зимбабве

27,2

177

Узбекистан

15,0



Источник: Центр экологического права и политики Йельского университета, 2020.

Согласно этому исследованию, качество воздуха в Узбекистане примерно вдвое хуже, чем в Зимбабве и Казахстане, в три раза хуже, чем в Алжире и Иране…

Есть много очевидных причин плохого качества воздуха: промышленные и бытовые выбросы от сжигания угля, древесины или дизельного топлива, автомобильные выхлопные газы и так далее. В случае Узбекистана к списку причин можно смело отнести также уничтожение зелёных зон и парков ради точечных застроек в городах, неправильный менеджмент городского общественного транспорта, бесконечные расширения дорог и политика автомобилизации населения.

Воздух загрязняет неправильное расположение промпредприятий-загрязнителей в черте города, при этом ещё и работающих на устаревших технологиях, продолжающееся использование угля на теплоэлектростанциях, низкие темпы экологизации автомобильного топлива и прочее.

Возникает очевидный вопрос: что теперь делать? Как улучшить качество воздуха и перестать дышать самым грязным воздухом в мире? Первое, самое простое и доступное действие, которое мы можем сделать, — это больше не рубить деревья! Я писал ранее несколько раз о важности деревьев для окружающей среды, здоровья и даже экономики.

Давайте взглянем на то, во что мы за последние годы превратили наш зелёный город:





Ташкент (первый снимок — июль 2005 года, второй — май 2020 года). Источник: Google Earth.





Центр Ташкента (первый снимок — июль 2008 года, второй — август 2020 года). Источник: Google Earth.





Ташкент, быв. Комсомольское озеро (первый снимок — июль 2014 года, второй — август 2020 года). Источник: Google Earth.





Ташкент, Чиланзарский район (первый снимок — июнь 2008 года, второй — июль 2019 года). Источник: Google Earth.





Город Фергана (первый снимок — август 2008 года, второй — август 2020 года). Источник: Google Earth.

Дерево — это здоровье

Деревья — это не эстетические предметы, «мешающие» строительству, расширению дорог или просто «неподходящие» к фасаду зданий. Деревья необходимы для жизни и здоровья человека. Все знают, что вдыхание загрязнённого воздуха может вызвать проблемы со здоровьем, такие как сердечные приступы, инсульты, диабет и высокое кровяное давление.

Исследования показали, что плохое качество воздуха является причиной 19% всех случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и 29% всех случаев смерти от рака легких. Очевидно, что эти воздействия на здоровье приводят к увеличению затрат на услуги общественного здравоохранения и имеют при этом существенные экономические затраты.

Эти заболевания (сердечные приступы, инсульты, диабет) повышают шансы смерти от инфекции COVID-19. Новое исследование учёных из Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружило связь между загрязнением воздуха на протяжении многих лет. Увеличение загрязнения воздуха на 1 мкг/м3 связано с увеличением смертности от COVID-19 на 11% в рассматриваемом округе.

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet в 2017 году, показало, что в городах увеличение озеленения на 10% привело к снижению преждевременной смертности в среднем на 4%.

Сажать деревья — это хорошо. Но саженцы не всегда компенсируют пользу, которую приносили срубленные взрослые лиственные деревья, так как у молодой поросли нет развитой кроны и они выделяют меньше кислорода. Новые посадки в последующие два десятилетия не обеспечат того очищения воздуха и благоприятного влияния на микроклимат, которое давали взрослые лиственные деревья. Для улучшения климата важно сохранять существующие деревья, а не заменять их множеством новых саженцев.

Может быть, через два года будет аллея там, где обещают, а может, и нет — это всё будет в будущем. Но сейчас ясно одно: мы не должны рубить существующие деревья. Никаких оправданий рубке быть не может.

Долг каждого

В Ташкенте действует мораторий на вырубку деревьев, но, по всей видимости, он не работает. Продолжающееся застройки, особенно внутри жилых районов города, при отсутствии какого-либо генерального плана города, сопровождаются вырубкой здоровых деревьев, необходимых для людей, для их здоровья.

Дерево — это общественное благо. Никто не может рубить его, потому что оно мешает людям, строениям или просто выглядит некрасиво. У нас нет морального права уничтожать их.

Вызывает тревогу то, что деревья рубят без согласования с местными жителями, порой трусливо, в ночное время. Одно дело — винить некомпетентных градостроителей и лиц, принимающих решения, за то, что они разрешают рубить деревья, но другое дело — защищать деревья рядом с собой. Вина также лежит и на нас самих, на людях.

Я слышал от многих людей, что спасение деревьев — не самое главное, о чем необходимо заботиться в первую очередь. Абсолютно не согласен. Если не сейчас, то, возможно, в обозримом будущем большинство проблем можно будет решить благодаря правильным решениям или правильным людям. Но разрушенное дерево, а значит, и разрушенная экосистема не могут быть восстановлены за несколько лет.

Мы говорим о катастрофе Аральского моря на международной арене, пытаясь повысить осведомлённость как местного, так и международного сообщества. Никто из нас напрямую не чувствует ответственности за эту трагедию, потому что мы можем винить в ней предыдущие поколения. Однако, весьма вероятно, сейчас мы сами создаём очередную, и более серьёзную, экологическую проблему, вызванную нынешней скоростью безответственной массовой вырубки лиственных городских деревьев, ненаучной урбанизацией, неумелым управлением дорожной системой и системой общественного транспорта, уменьшение количества общественных парков и, в конечном итоге, разрушение экосистем.

В мире существует практика, требующая публичных слушаний по каждому случаю возможной вырубки деревьев, пересадке их в другое место. Уведомление о возможной вырубке для людей, которые проживают поблизости, может быть в письменной форме. Оно должно быть заблаговременно вывешено возле дерева, которое планируют вырубить. В уведомлении указывается конкретное дерево, о котором идёт речь, почему его предлагается вырубить, время и место, где пройдёт публичное обсуждение. Все желающие могут принять в обсуждении участие.

Это пример уведомления городской администрации города Уинтроп, штат Массачусетс.

Другой тип уведомления — городская администрация размещает объявление о том, что дерево будет срублено по определённым причинам в течение 10 дней, если не будет возражений от жителей. Если будут возражения, город проведёт публичные открытые слушания, где жители имеют право представить свою позицию.

Такая практика была бы полезна в нашей стране — она обеспечит прозрачность и право жителей быть выслушанными в защиту конкретного дерева.





Уведомление общественности, город Гринвич, штат Коннектикут. Источник: greenwichfreepress.com

Нет ничего, что могло бы компенсировать вырубленные деревья, поврежденную таким образом экосистему и «украденное» здоровье жителей из-за отвратительного качества воздуха. Не обращая внимание и не решая эту проблему вчера и сегодня, мы открываем путь к неизбежному экологическому коллапсу Ташкента и других городов. Когда деревья у Голубых куполов или в парке имени Абдуллы Кадыри в Ташкенте находятся под угрозой вырубки, это не может не беспокоить жителей и других районов Ташкента. Когда жители Навои испытывают затруднения в дыхании из-за ядовитых выбросов завода, то это также должно касаться всех узбекистанцев. Потому что экология не знает границ и затрагивает всех.

Практическая идея

Эту проблему будет сложно решить, если каждый горожанин не начнёт понимать важность городских деревьев, городских парков и зелёных зон и не будет чувствовать ответственность за них.

Муниципалитеты некоторых городов США просят жителей помочь поддерживать здоровый городской лес и единичные деревья в городе. В первую очередь, каждое дерево города должно иметь свой паспорт и место на карте. Жители могут «усыновить» растущие рядом с их жильём (бизнесом, школой и т. д. ) деревья и взять на себя обязательство поливать и правильно ухаживать за ними. Эта задача вполне по силам горожанам, и можно уже сейчас начать широко претворять её в жизнь. Другими словами, каждое дерево должно иметь кого-то, кто будет о нём заботиться, охранять и защищать, особенно от других людей с бензопилами.

Карта деревьев из программы Adopt-A-Tree, Кембридж, Массачусетс, 2021 год.

Разрешая рубить деревья, позволяя другим рубить деревья, закрывая глаза на рубку каждого дерева, мы сокращаем годы жизни наших детей. И никакая эстакада, торговый центр или жилой комплекс на данном месте вместо зелени деревьев не сделают нас здоровее — к сожалению, только наоборот.

Ташкент и его жители не забыли и не забудут, как в сквере Амира Темура вырубали столетние деревья. Мы должны избегать подобных сценариев, когда по воле одного или нескольких человек разрушается экосистема, которая дарила чистый воздух и здоровье нескольким поколениям.

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