Более 37 тысяч саженцев различных видов декоративных деревьев и кустарников, а также почти 2,5 миллиона штук сезонных цветов посажено в столице в весенний сезон, передаёт корреспондент «Газеты.uz». Об этом в ходе пресс-тура по благоустройству города сообщил ведущий специалист отдела озеленения и ирригации Главного управления благоустройства хокимията Ташкента Оловуддин Низомов.

Он рассказал, что при строительстве Ташкента советские специалисты изучали, какие виды с высокой вероятностью приживутся в городе и создадут благоприятный микроклимат. Так в столице появились улицы, вдоль которых высажены преимущественно дубы или чинары, либо клёны. На кольцевых дорогах в целях шумопоглощения сажали быстрорастущие тополя.

Проспект Бунёдкор.

Сейчас Главное управление благоустройства продолжает эту тенденцию, сказал Оловуддин Низомов. На открытых участках «дубовых» улиц досаживают дубы, на улицах с ясенями — ясени. При строительстве же новых улиц, количество и виды растений на них определяются генеральным планом, сказал специалист.

По его словам, в каждом районном управлении благоустройства агрономы изучают породы деревьев, которые могут хорошо прижиться в условиях Ташкента.

Начальник отдела озеленения и ирригации Чиланзарского районного управления благоустройства, агроном Барно Мавлянова рассказала, что на неохваченной деревьями зелёной зоне вдоль проспекта Бунёдкор высажены семи-восьмилетние тюльпановые деревья. Этот вид вырастает в среднем до 25−30 метров при годовом приросте в 25−35 см. Кроме того, на проспекте Бунёдкор посажены пятилетние саженцы катальп, каштанов и декоративных яблонь.

Проспект Бунёдкор.

Такие медленнорастущие деревья, как дубы и чинары, являются долгожителями, рассказал Оловуддин Низомов. Но для заметного в ближайшее время озеленения города выбираются быстрорастущие породы с раскидистой кроной и крупными листьями: катальпы (живут до 100 лет), павловнии (70 лет), софоры японские (до 150 лет). Тюльпановые деревья живут несколько веков.

Оловуддин Низомов добавил, что Ташкент постепенно отказывается от хвойных деревьев. Несмотря на регулярную обработку и удобрение можжевельников, они не показали хорошую приживаемость. Кроме того, они не дают тень.

«Нужны высокие, быстрорастущие и лиственные деревья, которые дают тень», — сказал он.

Барно Мавлянова отметила, что сейчас в Ташкенте сокращаются посадки чинар, так как пух листьев этого вида вызывает аллергию у многих жителей. Администрация районов не раз получала жалобы касательно этого, сказала специалист.

Стандартные саженцы — взрослые растения высотой от 2,5 метров — стоят дорого. Однако они лучше приживаются, а город преображается быстрее, подчеркнул Оловуддин Низомов. Благодаря регулярной формовке (обрезке боковых веток) саженцы дают заметный годовой прирост и за несколько лет достигают высоты в 4−5 метров.

Проспект Бунёдкор.

Большинство видов (каштаны, тюльпановые деревья, катальпы) выращиваются специалистами лесных хозяйств в регионах страны. Привозные саженцы (декоративные яблони, лигуструмы) проходят обязательный карантин, а также прививаются. При этом 13% саженцев, выращенных в Узбекистане, и порядка 25% импортных деревьев и кустарников, не приживаются.

В рамках благоустройства специалисты также провели формовку взрослых деревьев. По словам Оловуддина Низомова, во всех районных управлениях благоустройства есть специалисты по формовке деревьев. Они обучались в аграрных университетах. После формовки взрослых деревьев места обрезки специалисты обрабатывают специальной масляной краской. Это предотвращает заболевание растений.

Барно Мавлянова добавила, что в весенний сезон в Чиланзарском районе посажено 4150 деревьев. Места посадки выбираются в основном там, где проведена система искусственного орошения. Кроме того, в течение 2−3 лет саженцы будут отдельно поливать из водовоза. По словам Барно Мавляновой, для лучшей приживаемости молодые растения нуждаются в дополнительном поливе.

Декоративная яблоня и водовоз на проспекте Бунёдкор.

Начальник управления благоустройства Янгихаётского района Джасур Абилкасымов рассказал «Газете.uz», что на озеленение района было выделено 1,5 млрд сумов. Из них на конец весеннего сезона освоено порядка 570 млн сумов. Остальная часть будет освоена осенью, заверил он.

По словам Джасура Абилкасимова, на освоенный бюджет вдоль улицы Мирзы Турсунзаде от улицы Кипчак до ТКАД, входящей в состав Янгихаётского района, посажено 400 дубов. А по улице Мехригиё Янгихаётского района — 500 саженцев каштанов в возрасте 5−7 лет. Таким образом, город возвращается к советской системе озеленения, когда на улицах произрастал преимущественно один вид многолетних деревьев.

Каштаны и софора японская на улице Мехригиё.

Помимо этого, на улице Мехригиё высажено 540 саженцев софоры японской и 150 крымских сосен, а по улице Шокирарык — 435 нестандартных (высотой менее 2,5 м) саженцев катальп.

Оловуддин Низомов добавил, что вдоль улицы Кургантепа высадили 1200 саженцев павловнии китайской — деревьев с раскидистой кроной и очень крупными листьями. Годовой прирост этой породы достигает 3−5 метров.

«Через два года здесь будет тенистая аллея», — сказал Оловуддин Низомов.

Начальник управления благоустройства Янгихаётского района Джасур Абилкасымов добавил, что в процессе благоустройства большое внимание уделяется и ландшафтному дизайну. По его словам, ранее он работал в управлении благоустройства Мирабадского района, которое занимается озеленением улицы Нукус (по ней проезжают делегации и кортежи высокопоставленных лиц). Этот опыт Джасур Абилкасимов решил применить и в Янгихаётском районе.





Улица Мехригиё.

Оловуддин Низомов рассказал, что многолетние кустарники сотрудники благоустройства выбирают из соображений поэтапного цветения, чтобы большую часть года Ташкент украшали цветы. Более того, некоторые виды кустарников, например, фотиния Фразера, при сбросе листьев в зимний сезон имеют красный окрас веток. Это скрашивает однообразный серый ландшафт в холодное время года.

По данным хокимията города Ташкента, в рамках благоустройства Ташкента также осуществляется текущий и капитальный ремонт центральных и внутренних дорог столицы. На сегодняшний день работу по текущему ремонту выполнены на 18 улицах общей площадью 145 тысяч кв. м. Кроме того, в этом году будет отремонтировано почти 565 тысяч кв. м асфальта в 57 махаллях Ташкента.





Корреспондент «Газеты.uz» отметила, что в ходе текущего ремонта на отрезке МКАД от улицы Ифтихор до улицы Тахтапуль Дарвоза наблюдалось беспорядочное движение автотранспорта. По словам сотрудников компании Grand Road Tashkent, обновляющей асфальт на некоторых частях дороги, во время ремонтных работ движение должен регулировать сотрудник ГУБДД. Однако в управлении «не успели».

Корреспондент «Газеты.uz» также поинтересовалась, почему дорожную разметку на свежеасфальтированных улицах приходится ждать долго. Оловуддин Низомов ответил, что раньше нанесение разметки занималась служба при УБДД. С переводом Центра организации дорожного движения в хокимият города, разметка, по его словам, будет наноситься быстрее.