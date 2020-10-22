Представители Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Европейской экономической комиссии ООН, Программы развития ООН, Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды и другие обсудили вопросы качества воздуха, его мониторинга и общедоступности информации о его состоянии в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте международного общественного фонда Zamin.

В мероприятии также приняла участие председатель попечительского совета фонда Zamin, супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиёева.

«Загрязнение воздуха не знает границ. Это затрагивает всех нас, и мы все должны объединить усилия для его решения: правительства, НПО, гражданское общество, научные круги, бизнес и промышленность. Каждый имеет право дышать чистым воздухом. Это еще более важно сейчас, когда мы столкнулись с глобальным кризисом общественного здравоохранения», — приводит фонд слова Бруно Поцци, директора Европейского регионального бюро Программы ООН по окружающей среде.

Как сообщается, при поддержке фонда Zamin и ЮНЕП Центр гидрометеорологической службы (Узгидромет) реализует проект «Автоматизация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха» в три этапа.

На сегодняшний день реализован первый этап проекта, в рамках которого 63 пункта наблюдения объединены в единый аналитический центр. Результаты мониторинга размещаются на общедоступной онлайн платформе monitoring.meteo.uz и в мобильном приложении AirUz.

На втором этапе планируется установка автоматических станций мониторинга воздуха по всей республике и принятие международных стандартов в мониторинге воздуха, следует из сообщения.

Третий этап предусматривает интеграцию результатов мониторинга в Единую геоинформационную базу данных республики и международные информационные системы,.

Станции будут установлены на грантовые средства. В результате полного ввода в эксплуатацию мониторинг качества воздуха будет осуществляться ежечасно в соответствии с международными стандартами. Граждане смогут точно узнать уровень загрязнения воздуха по месту жительства и его причины, отмечает фонд.

«Транспортные выхлопы, промышленное загрязнение и разрушение экосистемы с каждым годом все существеннее оказывают влияние на загрязнение воздуха. В результате растет число онкологических, респираторных, сердечно-сосудистых заболеваний. Для преодоления данных проблем, в первую очередь необходимо проведение качественного мониторинга воздуха — измерения степени его загрязнения различными веществами. Результаты исследований позволяют принимать адресные меры, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха и негативное воздействие на здоровье людей», — говорится в сообщении.