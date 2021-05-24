Заместителем хокима Ферганской области — начальником управления инвестиций и внешней торговли назначен Икболжон Одилжонович Эргашев, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Икболжон Эргашев (1981 г. р.) — выпускник Ферганского государственного университета и Высшей школы стратегического анализа и прогнозирования. В 2002—2016 годы занимал различные должности в центральном аппарате и областном управлении Министерства инвестиций и внешней торговли. С 2016 года работал в посольстве Узбекистана в Объединённых Арабских Эмиратах в качестве советника по торгово-экономическим вопросам.

Заместителем хокима Ферганской области — начальником управления по поддержке махалли и семьи стал Баходир Рахматуллаевич Холиков. В хокимияте уточнили, что Саидмурод Аминжонов, работавший на этом посту с февраля 2020 года, был освобождён от должности по собственному желанию.

Баходир Холиков (1972 г. р.) является выпускником Ташкентского государственного экономического университета. Занимал различные должности в системе Государственного налогового комитета, в частности, возглавлял налоговые инспекции Маргилана, Кувасая и Ферганы.

В 2019—2020 годах был первым заместителем хокима Кувасая по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности. С 2020 года руководил Главным управлением занятости Ферганской области.