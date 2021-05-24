Шесть птенцов сокола-балобана выпущены на волю в одном из предгорных районов Ташкентской области 22 мая. Птиц отпустили на свободу в рамках проекта по апробации методики «мягкого выпуска», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Управления по вопросам биоразнообразия и охраняемых природных территорий Госкомэкологии Узбекистана.

Соколы-балобаны — гнездящийся, перелётный вид, близкий к уязвимым. Его численность локально сокращается с 1990-х годов. Всего в Узбекистане гнездится 120−150 пар. Охранный статус Международного союза охраны природы — под угрозой исчезновения. Основная причина сокращения численности балобана во всём ареале его обитания — нелегальный отлов и продажа для соколиной охоты и поражение электрическим током на линиях электропередач, где соколы часто устраивают свои гнёзда.

Что такое методика «мягкого выпуска»?

При традиционном взращивании птенцов балобана в десятидневном возрасте отдают родительской паре, живущей в вольерных условиях, либо вскармливают вручную. Когда птенец взрослеет и становится на крыло, его воспитанием и обучением навыкам охоты занимается человек. Таким образом, даже при посильной минимизации контактов птицы с человеком она превращается в полного или частичного импринта — птицу, которая воспринимает человека сначала в качестве родителя, а затем и партнёра.

Выпуск таких птенцов в природу опасен для природной популяции: импринты не воспринимают себе подобных как партнёров и могут нападать на своих собратьев, что ведёт к гибели диких птиц, поясняют специалисты. Кроме того, обучение и воспитание птенца подразумевает знакомство с его гнездовой территорией, и этим занимаются родители. Родители, вскармливающие птенца в вольере, не могут показать молодому балобану его биотоп, что также не способствует выживанию птицы в дикой природе.

«Мягкий выпуск» подразумевает использование метода одичания — подкладывание в искусственный выпускной бокс (хэк-бокс) птенцов балабана за 7−10 дней до подъёма на крыло (30−35 дней). Бокс представляет собой конструкцию с одной открытой зарешёченной стороной, установленной перед боксом площадкой, присадами и задней частью, оборудованной отверстием для бесконтактного кормления.

На первом этапе выбирается территория для установки хэк-бокса. Эта территория должна соответствовать ареалу обитания балобана, содержать достаточное число видов жертв и защищать молодняк от любого антропогенного воздействия. После выбора территории и перед высадкой в выпускные боксы птенцы проходят карантин, ветеринарный осмотр, где их снабжают несъёмными кольцами и микрочипами.

В первые дни после высадки птенцы знакомятся с окружающей обстановкой через зарешёченную переднюю стенку бокса. Кормят их через отверстие в задней стенке, куда персонал может выкладывать нужное количество пищи, находясь вне поля зрения птенцов.

Перед подъёмом птенцов на крыло зарешёченная передняя стенка бокса поднимается и птицы могут выйти наружу. Спустя 2−3 дня они осваивают примыкающую площадку и боковые присады. Затем начинаются попытки самостоятельных полётов и атак на потенциальную добычу. Обычно полный цикл переселения занимает около 30 дней.

Проектом по апробации метода «мягкого выпуска» занимается ННУ «Лочинчилар миллий маркази» при софинансировании программы малых грантов Глобального экологического фонда. Птенцы для выпуска предоставлены питомником Tugan Falconry Club. Материально-техническую поддержку при выпуске птенцов оказывает ООО «Cafc Peregrine».

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