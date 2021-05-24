Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил премьер-министра Абдуллу Арипова в честь его 60-летия орденом «Фидокорона хизматлари учун». Об этом сообщило УзА.

В документе отмечаются многолетний самоотверженный труд в государственных органах и огромные заслуги в деле укрепления независимости страны, повышения её экономического потенциала, воплощении в жизнь важных стратегических проектов.

Абдулла Арипов более 10 лет — с мая 2002 года по август 2012-го работал вице-премьером Узбекистана. Руководил комплексом по вопросам информационных систем и телекоммуникаций (до октября 2009 года — комплексом по вопросам образования, здравоохранения, социальной защиты, информационных систем и телекоммуникаций). Параллельно в 2005—2009 годах возглавлял Узбекское агентство связи и информатизации.

В сентябре 2016 года Абдулла Арипов вернулся в правительство на пост заместителя премьер-министра, а в декабре того же года парламент утвердил его главой правительства. В январе 2020 года Абдулла Арипов был вновь утверждён премьер-министром.