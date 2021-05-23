23 мая из Ташкента в Хургаду (Египет) вылетел прямой чартерный рейс при поддержке Uzbekistan Airways совместно с компанией Prestige Travel. Рейсы будут осуществляться каждые 10 дней на ВС Airbus 320-Neo под эгидой Safe travel Guaranteed.


19 апреля прошла презентация, где президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами трансформации АО Uzbekistan Airways в соответствии с указом от 27 ноября 2018 года.


Сложная экономическая ситуация, вызванная пандемией Covid-19, требует совершенствования авиационной отрасли. Одним из решений данной проблемы стало введение чартерных рейсов по востребованным направлениям, в том числе в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.


Компания Prestige Travel приняла решение возобновить рейсы в Хургаду после окончания священного месяца Рамадан. Данное направление является одним из подходящих для летнего сезона.


Песчаный пологий вход в море, золотой песок, кристально чистое море, где плавает множество диковинных рыбок, а главное, высокий уровень сервиса по доступным ценам — это все является одним из приоритетов в выборе курорта Хургада для семейного отдыха.


Период путешествия:

  • с 1 по 10 июня;
  • с 10 по 19 июня;
  • с 19 по 28 июня.

Список турагентов, входящих в топ-15 по версии Prestige Travel:

  1. Miramax Travel Management.
  2. GS Travel.
  3. Rixos Tour.
  4. Discover Me.
  5. Royal Service.
  6. Jahon Travel.
  7. Canaan Travel.
  8. Travel System.
  9. Mira-Lux.
  10. Pegas Group.
  11. Intour.
  12. Manila Tour.
  13. Edem Travel.
  14. Elaine Travel.
  15. Ecotour.

Подробности по телефонам: (+998) 95−144−44−44, (+998) 71−200−88−55.

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