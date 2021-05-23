23 мая из Ташкента в Хургаду (Египет) вылетел прямой чартерный рейс при поддержке Uzbekistan Airways совместно с компанией Prestige Travel. Рейсы будут осуществляться каждые 10 дней на ВС Airbus 320-Neo под эгидой Safe travel Guaranteed.





19 апреля прошла презентация, где президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами трансформации АО Uzbekistan Airways в соответствии с указом от 27 ноября 2018 года.





Сложная экономическая ситуация, вызванная пандемией Covid-19, требует совершенствования авиационной отрасли. Одним из решений данной проблемы стало введение чартерных рейсов по востребованным направлениям, в том числе в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.





Компания Prestige Travel приняла решение возобновить рейсы в Хургаду после окончания священного месяца Рамадан. Данное направление является одним из подходящих для летнего сезона.





Песчаный пологий вход в море, золотой песок, кристально чистое море, где плавает множество диковинных рыбок, а главное, высокий уровень сервиса по доступным ценам — это все является одним из приоритетов в выборе курорта Хургада для семейного отдыха.





Период путешествия:

с 1 по 10 июня;

с 10 по 19 июня;

с 19 по 28 июня.

Список турагентов, входящих в топ-15 по версии Prestige Travel:

Miramax Travel Management. GS Travel. Rixos Tour. Discover Me. Royal Service. Jahon Travel. Canaan Travel. Travel System. Mira-Lux. Pegas Group. Intour. Manila Tour. Edem Travel. Elaine Travel. Ecotour.

Подробности по телефонам: (+998) 95−144−44−44, (+998) 71−200−88−55.

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