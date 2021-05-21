В шестом выпуске подкаста «Узбекинвест» «Все о страховании. Простым языком» специалист компании Абдулазиз Хасанов подробно рассказал о страховании домов и квартир.

Стихийные бедствия

В Узбекистане природа любит выдавать неожиданные и не очень приятные сюрпризы. Явный пример — штормовой ветер, обрушившийся на районы Бухарской, Самаркандской и Навоийской областей, а также прорыв дамбы в Сардобинском районе Сырдарьинской области. В результате этих бедствий пострадало множество жилых строений.

К счастью, у пострадавших жителей были полисы по страхованию домов. Страховая компания «Узбекинвест» помогла более 200 клиентам покрыть ущерб почти в 4 млрд сумов.

Пожары и взрывы

Следующий вид рисков, который включен в страхование домов — это пожар и взрыв. Пожары тоже не редкость в Узбекистане. Согласно статистике главного управления пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, в год по стране регистрируется около 10 тысяч случаев пожара. Ущерб от пожаров составляет сотни миллиардов сумов.

Основными причинами возгораний являются неосторожное обращение с открытым огнем, неправильное использование электрических приборов, неисправность отопительных печей и детская шалость.

Неисправность сантехники

Иногда происходит подтопление квартиры или частного дома из-за неисправностей сантехнических систем. Если в результате прорыва труб будет нанесен ущерб отделке и/или другим вещам в квартире, страховой полис поможет покрыть расходы на ремонт, восстановление поврежденной техники, мебели, картин и прочих ценностей.

Если залили соседей, страховка покроет расходы

Ответственность перед соседями также входит в перечень рисков по страхованию домов. Если клиент затопит соседей, продырявит им крышу, неудачно залетит к ним с балкона, случайно выстрелит в окно фейерверком, страховой полис поможет возместить ущерб, нанесенный квартире соседей.

Кража со взломом

Страховой полис поможет возместить ущерб, нанесенный взломом (если повредили дверь, сломали окно и прочее), а также ущерб движимому имуществу внутри дома. Это бытовая техника, телевизоры, кондиционеры, мебель и многое другое.

Также в полисе страхования предусмотрен риск незаконного действия третьих лиц. К ним относятся разбой, поджог и кража движимого имущества. Клиент может застраховать и ценности, находящиеся в страхуемом жилье — бытовую технику, мебель, предметы искусства, драгоценности и другие объекты. При этом при краже застрахованных вещей страховая компания выплачивает компенсацию, равную стоимости украденной вещи, но не выше страховой суммы.

В «Узбекинвест» можно оформить страхование домов и квартир онлайн по выгодной цене с бесплатной доставкой страхового полиса.

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