Режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 02:00 21 мая. В четверг члены кабинета безопасности Израиля проголосовали за прекращение огня в секторе Газа. Представитель палестинской организации ХАМАС подтвердил, что «взаимное и одновременное» перемирие, сообщил РБК со ссылкой на The Jerusalem Post.

Источник в египетской службе безопасности, чья страна выступала посредником между сторонами, заявил The Jerusalem Post, что детали перемирия ещё предстоит проработать.

«Я благодарю Египет и Катар за усилия, предпринятые в тесной координации с ООН с тем, чтобы помочь восстановить спокойствие в Газе и Израиле. Я призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Крупнейшая за последние годы вспышка военного конфликта между движением ХАМАС, которое правит в секторе Газа, и Израилем продолжалась 11 дней. За это время ХАМАС и другие сосредоточенные в секторе группировки выпустили по израильской территории около 3500 ракет, которые были нацелены не только на пограничные с сектором Газа города, но также на Иерусалим, Тель-Авив, находящиеся в центре страны.

Большинство ракет были перехвачены системой ПРО «Железный купол». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ атаковала в Газе около 1500 целей, были убиты военные лидеры ХАМАС, разрушена используемая движением для военных действий инфраструктура, в том числе сеть подземных коммуникаций («метро»), построенная после наземной операции «Нерушимая скала», проведённой ЦАХАЛ летом 2014 года.

От ракетных ударов ХАМАС в Израиле погибли 12 человек, более 50 получили серьёзные ранения. Палестинские власти отчитались, что количество жертв превысило 230 человек, среди которых были женщины и дети.

Конфликт возобновился на фоне ситуации в Иерусалиме, где в апреле начались столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности из-за запрета собираться на ступенях у Дамасских ворот.