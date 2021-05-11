Совет безопасности ООН 10 мая провёл экстренное совещание в связи с обострением конфликта между израильтянами и палестинцами, где палестинское движение ХАМАС ведёт ракетные обстрелы территории Израиля, а израильские военные воздушные силы бомбят объекты в секторе Газа, сообщила русская служба BBC.

Обстрелы возобновились на фоне ситуации в Иерусалиме, где в середине апреля начались столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. Причиной беспорядков стал запрет израильской полиции собираться на ступенях у Дамасских ворот Старого города, где в Рамадан проводили время арабские жители, и решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Иерусалиме, передаёт «Коммерсантъ».

За несколько дней уличных беспорядков пострадали более 300 человек. ХАМАС за минувшие сутки выпустил по Израилю по меньшей мере 150 ракет — часть из них упали на открытой местности, некоторые долетели до Иерусалима и близлежащих населённых пунктов.

В понедельник вечером израильские силы нанесли ответные удары по военным объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. По данным израильского командования, налёту подверглись исключительно ракетные установки, военные посты и тоннель, который используется для переброски оружия.

Департамент здравоохранения сектора Газа, находящийся под контролем ХАМАС, сообщил о гибели 20 мирных жителей, в том числе детей.

Власти США и Евросоюза призвали Израиль и сектор Газа прекратить обстрелы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко обеспокоен продолжающимся насилием в оккупированном Восточном Иерусалиме. Он призвал также прекратить снос палестинских домов, напомнив о требованиях международного гуманитарного права и международного права в сфере прав человека.

«Израильские власти должны проявлять максимальную сдержанность и уважать право на свободу мирных собраний. Все лидеры несут ответственность за противодействие экстремистам, а также за любые проявления насилия и подстрекательств», — говорится в его заявлении. Генеральный секретарь также призвал соблюдать и уважать «статус-кво святых мест».

Антониу Гутерриш сообщил о своей решимости добиваться разрешения израильско-палестинского конфликта на основе соответствующих резолюций, международного права и двусторонних соглашений.