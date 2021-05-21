Британский квартал Greenwich — это жилой комплекс с квартирами бизнес-класса в развивающейся точке столицы. Golden House предлагает выгодные условия покупки квартир: скидки в честь праздников, возможность оплачивать в рассрочку и воспользоваться ипотечным кредитом.

Знаковый для Ташкента жилой комплекс в британском стиле Greenwich готовится к сдаче жилых домов первой линии. Ждать осталось недолго. Совсем скоро жильцы въедут в новые уютные квартиры, по вечерам тепло засветятся окна, а во дворах зазвучит детский смех.

Жителей и гостей жилого комплекса встречают фирменные фасады, которые перекликаются с цветами английского флага: насыщенным красным и снежно-белым. В Greenwich к стенам из красного кирпича добавлены белые акценты с оригинальными орнаментами. Ажурные декоративные элементы несут еще одну важную функцию: защищают квартиру от солнца на манер национальной узбекской решетки — панжары. В целом, парадные фасады жилого квартала получились яркими, нарядными и практичными.





Британский квартал ориентирован на семейное проживание, поэтому в нем предусмотрено большое разнообразие квартир. Они различаются по классам, площади, видам планировки. Кроме жилья бизнес-класса и класса «комфорт» собственники могут выбрать нестандартное решение: двухуровневые апартаменты с большой квадратурой и мансардой. У таких квартир-дуплексов свободная планировка, которая помогает проявить фантазию и обустроить свое собственное неповторимое «место силы».

Квартиры комфорт-класса сдаются жильцам с готовым ремонтом. В них объединены практичные планировочные решения и качественные материалы, которые можно найти на рынке. Просторные комнаты позволяют оптимально разместить мебель, а продуманное расположение розеток и систем коммуникации делают жизнь в таких квартирах комфортной во всех отношениях.





В апартаментах бизнес-класса есть где разгуляться фантазии. В этих квартирах застройщик не делает полный ремонт, а лишь проводит подготовительные работы: возводит межкомнатные перегородки, устанавливает гипсокартонные потолки, устанавливает радиаторы и отопительные котлы. Завершающие штрихи по дизайнерскому оформлению будут делать сами новоселы.

Новые дома на первой линии британского квартала — современные, теплые и экологичные. Теплые фасады толщиной в 1,5 и 2 кирпича прекрасно удерживают тепло зимой и прохладу летом. Планировка квартир обеспечивает сквозное проветривание и доступ свежего воздуха в каждый уголок. Навесные балконы выходят в тенистые дворы, закрытые для автотранспорта. Эта концепция разработана специально, чтобы детям было безопасно играть на улице, а в квартиры попадал чистый, незагазованный воздух.





Семейный квартал закрытого типа Greenwich становится по-настоящему luxury-территорией, где прекрасно все: архитектурные решения, оформление дворов и сообщество собственников квартир. Квартиры раскупаются с удивительной скоростью. Осталось немного шансов, чтобы приобрести роскошные апартаменты на первой линии, практически готовой к заселению.

Также в настоящее время для покупки трех- и четырехкомнатных квартир объявлены специальные выгодные предложения. Трехкомнатная квартира — оптимальное решение для семьи с ребенком. А четырехкомнатные квартиры пользуются большим спросом среди многодетных семей. Большое разнообразие площадей и планировок помогает выбрать наиболее приемлемый вариант.

Посетив офис продаж и шоурумы, можно представить, как будет выглядеть дом мечты. Стоит воспользоваться особыми предложениями.

Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: Orient Finans Bank, ЖК «Новомосковская».

Адрес офиса продаж Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: Парк культуры и отдыха имени Фурката.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: greenwich.uz

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