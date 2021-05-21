Восемь фермеров из Бозатауского, Караузякского и Чимбайского районов Каракалпакстана получили 80 пчелиных ульев для развития пчеловодства. Церемония передачи инвентаря состоялась в Нукусском районе. Фермеры также приняли участие в мастер-классе пчеловода Бахтияра Джубаева. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Программы развития ООН (ПРООН).

Проекты фермеров утвердила отборочная комиссия ПРООН и ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселения). Конкурс проводился организациями в феврале в рамках совместной программы «Укрепление потенциала жизнеустойчивости местных сообществ в регионе Приаралья к экологическим, экономическим уязвимостям, а также в вопросах здоровья населения», финансируемой правительством Японии. Всего для со-финансирования было утверждено 27 бизнес-проектов.

«Для региона со сложной экологической и экономической обстановкой пчеловодство имеет особое значение. Это не просто бизнес приносящий стабильный доход, но и вклад в улучшение окружающей среды, доступ к экологически чистому и полезному для здоровья продукту, возможность диверсификации деятельности предпринимателей в дальнейшем. Ведь помимо мёда, пчеловод получает воск, прополис, а если повезёт, то сможет наладить и продажи пчелиного яда, который так необходим в фармкомпаниях», — отмечает ПРООН.

Всемирный день пчёл отмечается ежегодно 20 мая. Праздник служит для повышения информированности о большом значении пчёл и других опылителей, угроз, с которыми они сталкиваются, и их вклада в обеспечение устойчивого развития, подчёркивает ООН.

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