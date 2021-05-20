Предприятие «Узсувтаъминот» в качестве пилотного проекта отказывается от работы контролёров по взиманию платы за холодную воду и услуги канализации с населения, сообщила пресс-служба учреждения.

Эксперимент запускается в Алмазарском и Шайхантахурском районах Ташкента, а также Кибрайском районе (кроме потребителей ООО «Мусаффо оби хаёт») Ташкентской области. Он продлится с 20 мая до 1 июля.

Жителям этих районов нужно будет оплачивать услуги через личный кабинет, Telegram-бот, электронные платёжные системы и инфокиоски, мобильные приложения банков и в кассах банков и почтовых отделениях.

Проект связан с расширением мер по борьбе с коррупцией, говорится в сообщении. «Узсувтаъминот» предупреждает: если у граждан, проживающих в районах эксперимента, контролёры будут требовать произвести оплату напрямую, об этом нужно сообщить по номеру телефона 55−03−1055 или по электронной почте stopcorruption@umail.uz.