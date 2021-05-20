Министерство юстиции Узбекистана разработало проект концепции по созданию единой электронной платформы СНГ для обмена правовой информацией, заявил министр Русланбек Давлетов, выступая 19 мая на Петербургском международном юридическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Напомним, с инициативой создания платформы по обмену информацией на пространстве СНГ выступил президент Шавкат Мирзиёев в ходе онлайн-саммита глав стран содружества в декабре 2020 года.

Русланбек Давлетов уточнил, что проект концепции уже направлен исполнительным комитетом СНГ в правительства стран-участниц содружества для рассмотрения.

««Пандемия указала на слабые стороны в процессе оказания взаимной международной правовой помощи и поставила перед нами вопрос о необходимости совершенствования ее механизмов, в частности ее цифровизации», — отметил министр.

По данным главы Минюста Узбекистана, с введением карантинных ограничений из-за коронавируса пересылка бумажной корреспонденции фельдъегерскими службами была приостановлена, что привело к замораживанию многочисленных запросов граждан о международной правовой помощи.

«Мы считаем, что создание и внедрение единой электронной платформы выведет обмен правовой информацией между компетентными органами на качественно новый уровень», — добавил Русланбек Давлетов.

Петербургский международный юридический форум «Девять и три четверти: вакцинация правом» проходит с 18 по 22 мая в формате онлайн.