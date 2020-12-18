Узбекистан предлагает принять программу сотрудничества по вопросам трудовой миграции в СНГ. С такой инициативой выступил президент Шавкат Мирзиёев на саммите глав государств содружества 18 декабря.

Напомним, Узбекистан в 2020 году председательствует в СНГ. Саммит глав государств содружества проходит под председательством Шавката Мирзиёева.

«На наш взгляд, настало время создать единый механизм взаимного признания документов трудовых мигрантов. В этих целях предлагаем разработать и принять программу сотрудничества по вопросам трудовой миграции», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев добавил: «Сегодня остро стоит вопрос социальной и правовой защиты граждан государств СНГ, ведущих трудовую деятельность в странах-участницах. При этом необходимо разумно сочетать и учитывать интересы как государства и бизнеса, так и самих работников».

Кроме того, президент предложил разработать еще один документ — комплексную программу промышленной кооперации в СНГ, уточнив, что речь идет о совместных кластерах в сфере машиностроения, электротехнической отрасли, легкой и пищевой промышленности и фармацевтики.

Презентацию этой программы а также новых инновационных проектов и передовых технологий президент предложил провести в ходе форума промышленной кооперации стран СНГ в 2021 году в Ташкенте.

Шавкат Мирзиёев также выступил с предложением принять дорожную карту по развитию электронной торговли в рамках СНГ. «Считаем важным широкое внедрение практики зеленых и упрощенных коридоров», — добавил президент.

В ходе выступления глава государства также заявил, что сегодня особую актуальность имеет формирование системы мониторинга и раннего реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с массовыми заболеваниями и эпидемиями. Президент добавил, что для содружества важно в настоящее время «ускорить подготовку соответствующего соглашения в рамках СНГ».

Шавкат Мирзиёев также предложил в целях профилактики заболеваний и привлечения граждан к занятиям физической культурой ежегодно проводить в странах содружества «Марафон здоровья СНГ» с организацией массовых спортивных и культурных мероприятий.

Президент Узбекистана также обратил внимание глав государств СНГ на необходимость дерадикализации лиц, возвращенных в страны исхода с территорий боевых действий.

«Мы предлагаем поручить антитеррористическому центру СНГ разработать программу сотрудничества в области дерадикализации в том числе лиц, возвращающихся из зон вооруженных конфликтов, и их реинтеграции в мирную жизнь», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Напомним, в этом году Узбекистан вернул из Сирии 98 соотечественников — 25 женщин и 73 ребёнка в рамках гуманитарной операции «Мехр-3». В 2019 году были проведены две операции по вывозу сограждан — женщин и детей — из Сирии и Ирака.

Еще одной актуальной задачей в СНГ является усиление взаимной правовой помощи между правоохранительными органами стран содружества, подчеркнул в своем выступлении на саммите Шавкат Мирзиёев. «В данном направлении было бы целесообразно создание единой электронной платформы для обмена информации», — добавил президент.

Глава государства выразил мнение, что новых неординарных подходов требуют вопросы обеспечения безопасности в идеологической и информационной сфере. «В следующем году мы обязательно проведем отложенный из-за падении форум по данной тематике», — добавил президент.

Следующий саммит СНГ состоится 15 октября 2021 в Минске.