В январе-апреле предприятия Узбекистана импортировали продукцию на 103 млн долларов, оформив платежи в офшорные зоны. Это следует из протокола №30 правительственной комиссии по вопросам развития экспорта и инвестиций от 7 мая (копия документа есть у «Газеты.uz»).

Например, акционерная компания «Узмахсусмонтажкурилиш» для импорта металлических полуфабрикатов на 12 млн долларов оформила платежи в Гонконг, предприятия «Узэлтехсаноат» (список членов ассоциации) для импорта жидкокристаллических модулей (экраны), компрессоров для холодильников, элеваторов и конвейеров на 5 млн долларов — в Гонконг, Кипр и на Виргинские острова, предприятия ассоциации «Узпромстройматериалы» для импорта упаковочных машин, нефтяных и фольговых товаров на 2 млн долларов — на Британские заморские территории, Маршалловы и Виргинские острова, в Гонконг и Гибралтар.

В разрезе региональных предприятий основная доля таких переводов приходится на Ташкент ($33 млн), Ферганскую ($23 млн), Наманганскую ($6 млн) и Сурхандарьинскую ($4 млн) области. Компании из этих регионов закупали лекарственные средства, специальную технику, оборудование, нефтяные продукты через переводы денег в Гонконг, Кипр, на Маршалловы и Багамские острова, Британские заморские территории, Мальту, Гибралтар и Лихтенштейн.

В протоколе отмечается, что заместители руководителей «Узмахсусмонтажкурилиш», «Узэлтехсаноат» и «Узпромстройматериалы», а также помощники хокимов по вопросам локализации производства и расширения кооперационных связей в промышленности вв Ташкенте, Ферганской и Сурхандарьинской областях допустили резкое повышение импорта через платежи в офшоры. Они предупреждены о том, что будут освобождены от должностей, если не устранят недостатки по итогам первого полугодия.

Государственный налоговый комитет и Центральный банк должны разработать механизмы открытости и прозрачности импорта для контроля денежных переводов и предотвращения платежей в офшорные зоны, а затем внести на рассмотрение в Кабинет министров.

В ноябре 2019 года Государственный налоговый комитет сообщил, что отток валюты и рост просроченной дебиторской задолженности связан с переводом денег в сомнительные офшорные зоны.

В октябре 2020 года ГНК и ЦБ Узбекистана расширили перечень офшорных зон, валютные операции с которыми подлежат мониторингу.

Схемы с офшорами в мировой практике

Для каких целей были оформлены платежи в офшоры в вышеуказанных случаях, не сообщается, но в мировой практике обычно торговые схемы с офшорными зонами используют для обхода валютного законодательства и снижения налога на прибыль и непрямых налогов (акциз и таможенная пошлина). Пример — схема импорта с компанией-посредником. Иностранная компания по мировым ценам (рыночным) поставляет товары резидентной компании напрямую.

Смысл применения схем состоит не в применении сложных путей поставки, а в правильном распределении движения денежных потоков. Иностранная компания платит за товар офшорной компании в налоговой гавани. В такой стране прибыль от международной торговли не облагается налогами и оседает в большем размере. Следующим шагом является оплата стоимости товаров офшорной компанией резидентной компании-импортеру.

Цена является регулируемой и устанавливается по такому принципу, чтобы учесть затраты на уплату прямых налогов (налог на прибыль) и непрямых налогов (НДС, таможенные пошлины и акциз). Цена влияет на базу налогообложения и цель при использовании этой схемы уменьшить последнюю. При правильных расчётах импортёр заплатит меньше налогов.