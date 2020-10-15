В Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций внесли изменения и дополнения, сообщает «Норма» со ссылкой на постановление Государственного налогового комитета и Центрального банка Узбекистана.

В частности, расширен перечень офшорных зон, валютные операции (оплата по импорту, перевод на банковские счета) с которыми подлежат мониторингу. В него включили Американское Самоа, Арубу, Гватемалу, Доминику, Кирибати, Монако, Нормандский остров Олдерни, Питкэрн, Сан-Марино, Сен-Мартен (Синт-Мартен), Уругвай и Филиппины.

Всего в перечне указаны 69 регионов.

Кроме того, уточнены налоговые органы, которые получают информацию от филиалов банков и территориальных управлений таможенных органов, — территориальные государственные налоговые управления и Межрегиональная государственная налоговая инспекция по крупным налогоплательщикам.

Документом также скорректирован один из критериев — сумма перевода физлица-резидента за границу на счета физлиц. Банки должны сообщать, если в течение календарного года она превышает 100 млн сумов (ранее — экв. $10 тыс), пишет «Норма».

Как сообщает издание, информация о валютных операциях теперь предоставляется отдельно за каждый отчетный месяц, а не нарастающим итогом с начала года, как ранее.

Более того, таможенные органы должны сообщать о выявленных фактах необоснованного завышения и занижения фактурной стоимости товаров, как при их ввозе, так и вывозе (ранее — только при ввозе и завышении).

По данным Spot, в 2018 году Центральный банк опубликовал статистику основных прямых инвесторов Узбекистана. Среди лидеров были Британские виргинские острова (БВО), которые являются одним из популярных островных офшоров. Как сейчас обстоят дела неизвестно, потому что ЦБ перестал публиковать эту статистику.

В ноябре 2019 года Государственный налоговый комитет сообщил, что отток валюты и рост просроченной дебиторской задолженности связан с переводом денег в сомнительные офшорные зоны.