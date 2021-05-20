Обновлено: Тарифы, предложенные Masdar, исправлены согласно информации Министерства инвестиций и внешней торговли.

В четверг, 20 мая, определились победители тендера по проектам строительства фотоэлектрических станций (ФЭС) мощностью 180−220 МВт каждая в Самаркандской и Джизакской областях, сообщила пресс-службе Министерства энергетики.

Компания­­­­ Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) с тарифным предложением 1,791 цента за кВт⋅ч электроэнергии признана победителем тендера по проекту строительства ФЭС в Каттакурганском районе Самаркандской области.

По данным Министерства инвестиций и внешней торговли, резервным победителем по этому тендеру объявлены консорциум Jinko Power Technology, China Power International Holding и Jinko Power (HK) с тарифом 2,305 центов за кВт⋅ч выработанной электроэнергии.

Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) также стала победителем тендерных торгов на строительство ФЭС в Галляаральском районе Джизакской области, предложив тариф 1,823 цента за кВт⋅ч электроэнергии.

Резервным победителем по этому тендеру объявлен консорциум Jinko Power Technology, China Power International Holding и Jinko Power (HK) с тарифом 2,228 центов за кВт⋅ч выработанной электроэнергии.

Ожидается, что ФЭС будут введены в эксплуатацию к концу 2022 года. Запуск электростанций позволит обеспечить выработку 1,04 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год. Сумма привлекаемых инвестиций для реализации двух данных проектов оценивается в 400 млн долларов.



Отметим, что в портфеле Masdar уже есть несколько проектов в Узбекистане. В частности, компания займётся строительством фотоэлектростанции на 100 МВт в Навоийской области, ветровой электростанции на 500 МВт — в Зарафшане, малой солнечной электростанции на 40 кВт в Ташкентской области и другие.

Интерес к участию в тендерных торгах выразили 84 международные компании, из которых после прохождения двухэтапного отбора 15 квалифицированных участников были приглашены для подачи предложений, в том числе коммерческих, технических и финансовых.

К предельному сроку подачи предложений 16 мая было получено семь предложений для проекта в Самаркандской области, и восемь предложений для проекта в Джизакской области.

Эти проекты являются частью программы по строительству в Узбекистане солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 1 ГВт, которая реализуется Министерством энергетики, Министерством инвестиций и внешней торговли и Министерством финансов. Техническую поддержку программе оказывает Международная финансовая корпорация (МФК).

Программа является одним из ключевых компонентов стратегии правительства Узбекистана по использованию возобновляемых источников энергии. К 2030 году запланировано развернуть до 5 ГВт рентабельной и экологически чистой солнечной генерации для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в стране.