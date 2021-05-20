История Invento началась в 2020 году с открытия детского сада на территории делового центра Tashkent City. За прошедший год детский сад Invento вырос до большого и дружного школьного сообщества, чьей главной ценностью является обучение и самосовершенствование. Сегодня семью Invento составляет более 300 учащихся и родителей, а также около 100 местных и иностранных преподавателей. В 2021 году сообщество Invento делает новый шаг в своем развитии.





19 мая состоялась масштабная презентация проекта Международной школы Invento. В честь этого знаменательного события зал Ballroom отеля Hilton Tashkent City был оформлен в соответствующей стилистике. При входе в зал был представлен макет будущей школы, чтобы посетители смогли собственными глазами увидеть масштаб и ознакомиться с архитектурными особенностями здания. Также была организована специальная фотозона, представляющая точную копию богатой школьной библиотеки Invento.

Торжественное мероприятие началось с выступления местных исполнителей и танцевального коллектива. Также гостям мероприятия был продемонстрирован душевный видеоролик о ценностях Invento и слаженной работе педагогической команды в деле воспитания гармоничной личности, способной стать лидером будущего.





На презентации выступили спикеры, имеющие богатый международный опыт в преподавании и управлении образовательными учреждениями:

Муниса Камилова — заместитель генерального директора Invento;

Каролин Фожель — академический директор, основатель Invento;

Вероника Ким и Алла Варкова — преподаватели подготовительных классов;

Александра Рейнолдс — преподаватель изобразительных искусств и дизайна;

Скарлетт Кэннон — преподаватель начальных классов.

Спикеры отметили особенность образовательной программы IB и ее влияние на воспитание современной, мыслящей, творческой, физически и интеллектуально развитой личности, которая будет вести страну и общество к прогрессу.





Выступления спикеров сопровождались демонстрацией кампуса школы Invento. Это ультрасовременное здание, спроектированное в соответствии с высокими мировыми стандартами, будет готово принять первых учащихся уже в сентябре текущего года. В кампусе школы Invento будут функционировать открытые спортивные площадки, прогулочные зоны, крытый бассейн и спортзал, столовая, интерактивные классные комнаты, большая библиотека, научные лаборатории, творческие студии и многое другое.





На презентации особое внимание было уделено знакомству с иностранными преподавателями школы Invento. Для этого была организована специальная видеоконференция, объединившая гостей мероприятия в отеле Hilton с педагогами из разных стран, которые в скором времени прибудут в Ташкент. Гости мероприятия воспользовались возможностью узнать об особенностях учебного процесса непосредственно у педагогов.

Международная школа Invento — это современное образовательное пространство, высокие стандарты обучения, дружный педагогический коллектив с большим международным опытом и безграничная любовь к знаниям.

«В Invento каждый момент — это возможность для обучения!»

Записаться в Invento можно по телефону: (+998) 71−210−99−99.

Адрес международной школы: пересечение улиц Махтумкули-2 и МКАДа.

Ориентир: парк «Ашхабад».

Адрес детского сада: ул. Фурката, 4А, МДЦ Tashkent City.

Сайт: invento.uz

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