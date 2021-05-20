В соцсетях пользователи часто жалуются на взлом аккаунта и кражу персональных данных. Местные предприниматели становятся жертвами хакеров, учащаются случаи мошенничества, взломы почты и незаконное присвоение денежных средств. Все это заставляет задуматься о безопасности личных данных и об IT-безопасности бизнеса.

В первом случае достаточно не переходить на сомнительные сайты, не оставлять на них данные и заботиться о защите компьютера от вирусов.

Однако, если речь идет о крупной организации, без помощи специалистов в сфере IT-безопасности не обойтись, ведь на кону стоит целый бизнес. Халатное отношение может стоить руководителю дорого: от потери бизнеса до утечки конфиденциальной информации в масштабах целой страны.

Профессиональная команда Expert Pro позаботится о надежной защите данных организации. В портфеле услуг компании находятся:

Обследование безопасности. Призвано проверить, насколько информационная система, ее компоненты и процессы соответствуют требованиям и рекомендациям нормативных актов, стандартов и документации производителей оборудования и ПО. Тест на проникновение. Определяет, выдержит ли текущий уровень защиты вторжение потенциального злоумышленника. Сканирование уязвимостей. Поиск и оценка всех известных уязвимостей организации.

IT-безопасность является неотъемлемой частью обследования компании клиента в целом. Системный подход, методика быстрого интервьюирования и специализированное ПО для автоматизированного сбора системных данных помогут качественно провести обследование.

Кому необходимо периодическое обследование ИТ-безопасности

В первую очередь, это операторы связи, интернет-провайдеры, банки, страховые компании, транспортные и производственные предприятия. Данная услуга будет полезна компаниям:

с высокой степенью зависимости от IT;

с развивающейся или уже развитой IT-инфраструктурой;

модернизирующим IT-систему после слияния, реструктуризации и иных организационно-технических процессов.





«На начальном этапе обследования IT-безопасности проводится предварительный анализ. Определяются цели и задачи, которые преследует заказчик, а также согласовываются планы и сценарии обследования. Затем наступает этап самого обследования. Здесь командой Expert Pro проводится опрос пользователей и сотрудников IT-отдела и собираются данные о состоянии всех IT-систем компании-заказчика в целом. Заключительным этапом работы является экспертный анализ собранных данных, выявление скрытых угроз, рисков, „уязвимых“ мест и подготовка соответствующих рекомендаций», — рассказал архитектор систем информационной безопасности Expert Pro Андрей Козлов.

Это весьма трудоемкий процесс, требующий всесторонней оценки и подготовленной команды. Обследуются аппаратное и системное программное обеспечение, коммуникационные системы, информационная безопасность, а также управление IT.

Анализ IT-безопасности проводится в соответствии с международным стандартом качества ISO 27001, выдвигающим особые требования к защите данных.

По завершении обследования предоставляется аналитический отчет на бумажном и электронном носителях. В нем подробно описывается состояние ИБ-инфраструктуры, рекомендации по устранению угроз и выявленных рисков, а также недостатки и «уязвимости» каждого объекта обследования.





Такие работы должны проводиться на регулярной основе профессиональной IT-командой. Мониторинг безопасности компании снижает риски потери конфиденциальной информации, утечки которой приводят к крупным потерям. Опытный и мудрый руководитель знает: найдя первым уязвимости системы, он не оставит ни единого шанса злоумышленникам.

Expert Pro имеет большой IT-опыт в различных сферах. Только за год специалисты компании выполнили 11 крупных проектов в сфере IT-безопасности, 7 из них — в банковском деле.

Телефон: (+998) 78−147−00−37.

Сайт: expertpro.uz

E-mail: info@expertpro.uz

На правах рекламы.