В Москве 17 мая открылась ретроспективная выставка к 125-летию со дня рождения художника-авангардиста Ивана Кудряшова. Значительную часть (118 из более 300) работ для международного музейного проекта предоставил Государственный музей искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.

Экспозицию в Новой Третьяковке открыла делегация из Узбекистана. В неё вошли вице-премьер Азиз Абдухакимов, заместитель председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева, директор Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова и директор музея Савицкого Тигран Мкртычев.

«Мы очень надеемся, что эта выставка положит начало триумфальному шествию славы Нукусского музея по миру и будет способствовать популяризации его уникальных коллекций, умножая престиж Узбекистана и Каракалпакстана. А также станет стимулом для всех любителей искусства посетить этот „Лувр в пустыне“ лично и увидеть его неповторимое собрание произведений искусства», — отметила Саида Мирзиёева.

Посетителей ждёт более 300 экспонатов — живопись, графика, сценографические произведения художника и архивные материалы. В одном из залов представлена реконструкция супрематической росписи для Оренбургского городского театра, переименованного в октябре 1920 года в 1-й Советский театр.

Иван Кудряшов — крупнейший художник русского авангарда, живописец, график, создатель собственного варианта абстрактного искусства, сценограф, педагог, говорится на сайте Третьяковской галереи. Он был учеником Казимира Малевича и Натана Певзнера в Свободных мастерских, одним из основателей оренбургского филиала группы УНОВИС.

В середине 1920-х Кудряшов учредил группу «ОСТ», творчески развил пространственные достижения супрематизма и стал ведущим представителем живописного «космизма». В 1938 году он потерял право на профессию, но общение мастера с молодыми художниками «другого искусства» сыграло важную роль в распространении идей авангарда.

Выставка продлится до 22 августа. К её открытию подготовлено иллюстрированное издание — первое монографическое исследование творчества Ивана Кудряшова.

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