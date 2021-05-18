В Управлении внутренних дел Самарканда завершилась служебная проверка по факту инцидента в Пахтачинском районе, где на штрафстоянку был отправлен автомобиль водителя, который посигналил служебной машине руководства районного ОВД.

Как сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана, за «невежливое, нескромное и несдержанное поведение при общении с гражданами, проявление неискренности», нарушение требований приказов министра внутренних дел о культуре общения и этических правилах, а также дисциплинарного устава старшему инспектору группы безопасности дорожного движения ОВД Пахтачинского района, старшему лейтенанту М. Тогаеву объявлен «выговор», инспектору дорожно-патрульной службы рядовому Ф. Хаитову — «замечание».

Действия начальника районного ОВД майора С. Ортикова будут рассмотрены на дисциплинарном совете в областном УВД с участием старших офицеров, говорится в заявлении.