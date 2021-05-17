В Управлении внутренних дел Самаркандской области началась служебная проверка по факту инцидента в Пахтачинском районе с участием автомобиля Damas и машины Управления безопасности дорожного движения районного ОВД, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Проверка была инициирована после того, как в социальных сетях распространилась видеозапись под названием «В Самарканде автомобиль водителя, посигналившего начальнику районного УБДД, поместили на штрафстоянку».

На видео видно, как водитель Damas сигналит автомобилю Nexia 3 со специальной серией автономера VSF, который перегородил выезд. После этого из второй машины вышел мужчина в форме и спросил: «Зачем сигналишь?» В то же время другой мужчина говорит: «„Старшие“ идут, не узнаешь?» За кадром также слышен голос человека, который заявляет: «Я здесь начальник ГАИ, фамилия Тогаев, звать Максуд».

Во второй части видео, записанного на регистратор, водитель Damas говорит: «Понимаю, если хотя бы была включена мигалка, я же не будут смотреть на номер». «Он, оказывается, начальник, поэтому нам нельзя сигналить. Из дома тоже не можем выйти теперь», — добавляет мужчина.

Из заявления пресс-службы ГУБДД следует, что этот случай произошёл 8 мая на улице Мустакиллик в Пахтачинском районе. В управлении подчеркнули, что в беседе с водителем Damas сотрудник ОВД нарушил культуру общения. Автомобиль же был помещён в штрафстоянку из-за того, что у водителя при себе был неполный комплект документов, говорится в сообщении.