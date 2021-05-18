Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 мая проводит видеоселекторное совещание, посвященное повышению эффективности реформ и ускорение процессов цифровизации в сфере здравоохранения, передает корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства заявил, что необходимо провести пять серьёзных изменений в сфере медицины:

превратить первичное звено медицины в систему по раннему выявлению и лечению заболеваний;

увеличение объёма медицинских услуг специализированных центров на местах и кардинальное повышение качества;

резкое сокращение бумажной волокиты, бюрократии и коррупции за счёт цифровизации;

развитие конкуренции во всех направления медицины и всесторонняя поддержка проникновения частного сектора;

повышение знаний медицинских работников, развитие образования и науки.

Согласно опросу, проведённому на местах, только 13% населения чувствуют положительные изменения в сфере медицины. Особенно недовольны положением дел в медицины жители Андижанской, Хорезмской и Ташкентской областей, сказал президент.

В нынешнем году для сферы здравоохранения выделено 21 трлн сумов, что в три раза больше, чем в 2017 году.

«Но если у соответствующих участков заместителей министров не будет полномочий для решения проблем, если не будут работать самоотверженно, не спустятся вниз и не организуют работу в махаллях, то сложно будет донести реформы до людей», — заявил Шавкат Мирзиёев.

В связи с этим все заместители министров будут лично отвечать за результативность реформ по своим направлениям, сказал он.

Первый замминистра здравоохранения Амрилло Иноятов совместно с хокимами районов и городов будут лично отвечать за повышение качества услуг семейных врачебных пунктов и поликлиник, их оснащение и повышение знаний и квалификации медработников.

«Если они выделят дополнительные средства, улучшат состояние семейных врачебных пунктов и поликлиник в своих регионах, если увеличится число квалифицированных врачей, 70% проблем населения решатся на месте», — заявил президент.

Система «махаллабай» даёт свои результаты в Карманинском и Баяутском районах, Каттакургане и Чирчике, отметил глава государства. В 20 же районах работа медучреждений не организована на достаточном уровне: Караулбазарский, Чиракчинский, Камашинский, Кунградский, Чимбайский, Мархаматский, Джалакудукский, Зарбдарский, Мингбулакский, Папский, Акдарьинский, Сайхунабадский, Ангорский, Пскентский, Юкоричирчикский, Язъяванский, Учкуприкский, Янгиарыкский, Хивинский и Сергелийский районы.

На сегодняшний день есть все возможности для лечения 87 из свыше 250 заболеваний (высокое кровяное давление, малокровие, хронические заболевания дыхательных путей и органов пищеварения) на уровне первичного звена, подчеркивалось на совещании. Для этого медучреждения необходимо обеспечить квалифицированными кадрами, 50 видами лекарств и 16 видами медицинских изделий для скорой медпомощи.