Директором Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра гематологии назначен доктор медицинских наук Миралишер Садриддинович Исламов, сообщила пресс-служба Минздрава.

В разные годы он работал в клинике №1 Ташкентской медицинской академии, был советником по медицинским технологиями в Akfa Medline, а также возглавлял Главное управление здравоохранения Ташкента.

До нынешнего назначения Миралишер Исламов занимал должность главного специалиста-эксперта по медицинским технологиям в Министерстве строительства.

На прошлой неделе Центр гематологии посетил президент Шавкат Мирзиёев. Он поручил построить новое здание для медучреждения и создать отдельный центр детской онкогематологии. В новом центре будут проводиться операции по пересадке стволовых клеток.