В Фергане 4 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Malibu и велосипедиста, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.

Водитель легковой машины А. Н. примерно в 18:30 на улице Фергана совершил наезд на велосипедиста У. М., выехавшего на проезжую часть дороги. Мужчина был доставлен в больницу с травмами головы и ноги и позже скончался.

В УБДД УВД Ферганской области заявили, что ДТП произошло из-за «невнимательности велосипедиста». В ходе изучения места аварии установлено, что все дорожные знаки и разметка находятся в удовлетворительном состоянии, добавил представитель управления.

Сам водитель Malibu сообщил, что двигался по первой полосе со скоростью 70−75 км/час. В репортаже говорится, что 29 апреля он был привлечён к ответственности по части 1 статьи 135 (управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных правилами дорожного движения) Кодекса об административной ответственности.

В настоящее время по данному факту ведётся расследование.