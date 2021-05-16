В возрасте 75 лет скончался народный артист Узбекистана, художественный руководитель театра-студии «Дийдор» Баходыр Турсунович Юлдашев, сообщила пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.

Фото: kino-teatr.ru.

Баходир Юлдашев родился 7 сентября 1945 года в Каттакургане (Самаркандская область Узбекской ССР) в семье актёров Ширин Мелиевой и Турсуна Юлдашева.

Он является выпускником режиссерского отделения Ташкентского театрально-художественного института (1970), стажировался в Большом драматическом театре у Георгия Александровича Товстоногова.

Работал ассистентом рёжиссера (1968−1970), режиссёром (1970−1974), главным режиссёром (1974−1984) Узбекского академического театра имени Хамзы.

С 1984 года работал главным режиссером театра «Еш гвардия» (Молодая гвардия), переименованного в театр имени А. Хидоятова, а потом в Узбекский драматический театр им. Аброра Хидоятова.

Фото: kino-teatr.ru.

Баходир Юлдашев стал художественным руководителем театра-студии «Дийдор», где учатся основам театрального искусства многие будущие мастера узбекского искусства.

Он работал режиссёром-постановщиком праздничных шоу, посвященных различным датам в стране: «Юбилей Улугбека» (1994), «Навруз» (1995), «Амир Темур Юбилей» (1996, Регистан); торжественные мероприятия, посвященные Дню независимости, Международному музыкальному фестивалю в Самарканде «Шарк тароналари».

Фото: УзА.

В качестве актёра принял участие в фильмах «Огненные дороги», «Встреча у высоких снегов», «Золотое руно», «Долгое эхо в горах», «Алмазный пояс», «Горечь падения», «Великан и коротышка», «Шаги» и другие.

Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1979), народный артист Узбекистана (1995).