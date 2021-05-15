Президент Шавкат Мирзиёев 14 мая посетил махаллю Тепакургон Учтепинского района Ташкента. Здесь же прошла прошла презентация планов развития и увеличения рабочих мест в сфере услуг в Ташкенте с участием всех хокимов столицы, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил вместо выделения кредита предпринимателям предоставить помещение в аренду. По его словам, им лучше начинать бизнес в арендуемом помещении, что позволит снизить риски, ущерб и последствия при возможном закрытии бизнеса. Градоначальник считает, что это позволит обеспечить работой не 150, а 4000 человек.

«Сейчас мы анализировали. Эти 300 млрд сумов [для выдачи кредитов] могут получить 150 человек по 2 млрд сумов… У предпринимателя ничего нет, его проект через месяц может выгореть, а деньги не вернутся. Давайте не будет ставить предпринимателя в тяжелое положение…», — сказал хоким.

Джахонгир Артыкходжаев указал, что на первых этажах новостроек и ранее построенных многоэтажных зданий пустуют помещения, которые можно предоставить бизнесу в аренду.

Градоначальник попросил президента разрешить ввести пеню для владельцев помещений, которые сами не используют или не отдают в аренду.

«Тогда цены на рынке аренды в городе начнут резко снижаться. [Разрешите] через Олий Мажлис или через кенгаш [народных депутатов]», — сказал он.

Хоким предложил ввести пеню для арендодателей, если имущество не предоставляется в аренду или не используется в течение шести месяцев. На встрече также прозвучало предложение о введение прогрессивной ставки налога.

«Не только [помещения] под домами. Если предприниматели не используют свое место в течение 6 месяцев, они должны платить пеню», — сказал президент, предложив установить пени, исходя из расположения объекта в городе. Например, ставки пени в центре города будут больше, чем на окраине.

Шавкат Мирзиёев одобрил предложение хокима и поручил провести эксперимент в Ташкенте в течение года. По его словам, новый порядок будет распространяться и на частное, и на государственное имущество.