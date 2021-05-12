Филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми создается в Нурафшане, административном центре Ташкентской области. Соответствующее постановление 7 мая утвердил Кабинет министров, сообщила Norma.uz.

Целью организации филиала — подготовка высококвалифицированных кадров, «которые будут способствовать развитию цифровой экономики» и обладать передовыми знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных технологий.

Основные задачи филиала:

внедрение в учебные программы современных дисциплин, применение инновационных и наукоемких технологий и организация учебного процесса на основе кредитно-модульной системы обучения с использованием передового зарубежного опыта;

проведение фундаментальных, прикладных и инновационных исследований и их внедрение в производство;

методическое обеспечение деятельности прикрепленных спецшкол по информатике и ИКТ.

Кроме того, при ТУИТ создаются техникумы, которые будут готовить кадры в области информационных и коммуникационных технологий на этапе среднего специального профессионального образования, интегрированного в систему высшего образования. Учебный процесс в филиалах и техникумах начнется с 2021/2022 учебного года.

Тем же документом правительства в Информационно-ресурсном центре Ташкентского университета информационных технологий создается электронная библиотека.