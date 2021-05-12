Биржевые цены на технические семена хлопчатника снизились на 31,2% и по состоянию на 12 мая составили в среднем 3 млн 403,9 тысяч сумов за тонну. Об этом стало известно по итогам открытых биржевых торгов, прошедших на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже (UzEx) за 6−12 мая.

За этот период на биржевые торги предприятия-продавцы выставили 7961 тонну семян хлопчатника, из которых реализовано 5903 тысяч тонн или 74,1%.

«На снижение биржевых цен на технические семена хлопчатника оказали положительное влияние снижение их стартовых цен со стороны предприятий-продавцов, т. е. хлопковых и текстильных кластеров», — говорится в сообщении.

В частности, за прошедший период хлопковые и текстильные кластеры снизили стартовые цены на семена хлопчатника в среднем на 38,7% — с 4 млн 781,9 тысяч до 2 млн 933,3 тысяч сумов за тонну.





«Впоследствии снижения биржевых цен на технические семена хлопчатника стартовая стоимость и биржевые цены на хлопковое масло также снизились», — отметили в пресс-службе UzEx.

Так, стартовая стоимость хлопкового масла снизилась на 5,3%, а цены, сформированные по итогам биржевых торгов, — на 11,3%. По состоянию на 12 мая цены составили 14 млн 739,3 тысяч сумов за тонну.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет возбудил дела в отношении 34 хлопковых кластеров «по признакам согласованного искусственного повышения стартовой цены» технических семян на бирже. АМК отмечал, что некоторые отечественные компании могли необоснованно повысить цены на семена хлопчатника или искусственно сдерживать его предложение на рынке.

«Газета.uz» писала, что подсолнечное масло в апреле подорожало на 26,5%, хлопковое масло — 31%.