Антимонопольный комитет усиливает контроль над ценообразованием хлопкового масла и семян хлопчатника в Узбекистане, сообщила пресс-служба АМК.

По данным комитета, одна из главных причин, влияющей на рост стоимости хлопкового масла, — это рост стоимости на подсолнечное масло в основных странах-производителях.

Однако, как показывает предварительное изучение АМК, имеются признаки нарушения закона «О конкуренции» со стороны отечественных предприятий, реализующих технические семена хлопчатника. Комитет считает, что они могли воспользоваться сложившейся ситуацией и необоснованно повысить стоимость на семена либо искусственно сдерживать его предложение на рынке.

«В частности, созданная в комитете рабочая группа начала изучение наличия согласованных действий и соглашений хозяйствующих субъектов — текстильных кластеров и коопераций, ограничивающих конкуренцию, создающих, тем самым искусственное установление или поддержание цен и согласование объемов производства с целью искусственного изменения объема предложения», — говорится в сообщении.

Для сдерживания роста цен на хлопковое масло Антимонопольный комитет, в качестве первоочередной меры, ограничило объём закупок на товарно-сырьевой бирже одним покупателем хлопкового масла в объёме не более 3 тонн.

Антимонопольный комитет предупредил, что в случае выявления антиконкурентных действий, будут приняты все предусмотренные законом меры в отношении компаний и лиц, незаконно поднявших цены на масложировую продукцию.

В интервью «Газете.uz» пресс-секретарь ассоциации Фахриддин Калонов (беседа состоялась 5 апреля) отметил, что в основном растут цены на подсолнечное масло, в то время как большая часть хлопкового масла на биржевых торгах остаётся непроданной.

По его словам, в марте на биржевые торги выставили 17379 тонн хлопкового масла, из этого объёма купили только 5197 тонн (около 30%). Цены в среднем составили 11,5−12,4 тысячи сумов за литр, не считая наценки предпринимателя, купившего масло (при этом с 1 апреля по 14 апреля цены на хлопковое масло также выросли — с 11,3 млн до 17,3 млн сумов за тонну).

24 апреля сенаторы одобрили обнуление НДС на импорт растительного масла, семян подсолнечника, льна и сои. Кроме того, вводятся экспортные пошлины на подсолнечное и хлопковое масла, а также их семена. Заместитель министра финансов Дильшод Султанов сообщил, что бюджет недополучит 267 млрд сумов из-за налоговых льгот и рассказал, как будут покрывать потери.