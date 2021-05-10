Антимонопольный комитет Узбекистана провёл изучение по поводу резкого роста цен на хлопковое масло, сообщила пресс-служба АМК.

В соответствии с пунктом 2 постановления Кабинета министров от 25 января 2018 года (№53), полученные семена хлопчатника должны быть реализованы организатором хлопково-текстильного производства масложировым предприятиям через биржевые торги или на давальческой основе с последующей реализацией масложировой продукции через биржевые торги.

Ранее Антимонопольный комитет сообщал, что некоторые отечественные компании могли необоснованно повысить цены на семена хлопчатника или искусственно сдерживать его предложение на рынке. В результате на бирже ограничили объём закупок хлопкового масла одним покупателем.

В ходе изучения выяснилось, что в апреле технические семена хлопчатника на торги выставили 40 хлопковых и текстильных кластеров. При этом их стартовая цена возросла в среднем на 38%.

Как ранее писала «Газета.uz», на рост цены растительного масла в значительной степени влияет внешняя конъюнктура, связанная с сокращением производства и экспортными квотами на семена подсолнечника.

«Однако, отдельные организаторы хлопкового производства, воспользовавшись неблагоприятной ситуацией, необоснованно повысили стоимость семян хлопчатника, и как следствие, хлопкового масла», — говорится в сообщении АМК.

Антимонопольный комитет возбудил дела в отношении 34 хлопковых кластеров «по признакам согласованного искусственного повышения стартовой цены технических семян на биржевых торгах и нарушения требований законодательства о конкуренции».

«Они должны выполнить предписание — устранить свои нарушения. Их договоры (контракты), которые заключены путем сговора, комитет имеет право аннулировать. Если не выполнят требование, то последует привлечение к административной ответственности», — уточнили «Газете.uz» в пресс-службе АМК.

Средняя цена за литр растительного масла в Узбекистане за неделю снизилась на 0,5% — до 19,1 тысяч сумов, заявили в Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при Администрации президента. Снижение цен наблюдается в 9 регионах, но в Ташкенте и оставшихся областях они продолжают расти. Замминистра финансов Дильшод Султанов ранее отмечал, что уменьшение ставки НДС не делает услуги и товары «адекватно дешевле».