В первой половине недели юго-восточные районы Узбекистана будут находится под влиянием влажной и неустойчивой воздушной массы, сообщает Узгидромет.

В понедельник, 10 мая, по стране местами пройдут дожди, возможны грозы. По Ферганской долине дожди могут быть в вечерние часы. По северным районам и крайнему югу осадков не ожидается.

Во вторник, 11 мая, неустойчивость сохранится по Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям. По Самаркандской и Джизакской областям небольшой дождь возможен в ночные и утренние часы.

В дальнейшем до конца рабочей недели по равнинной территории страны будет преобладать сухая погода.

В предгорных и горных районах дожди, местами с грозами, ожидаются временами в течение всей недели, 10 мая возможны сильные дожди, селеопасно.

В отдельные дни ветер усилится до 15−20 м/с. Температура воздуха будет в пределах ночью +13…+18 градусов, днём — +23…+28 градусов. Такая температура близка к среднемноголетним значениям для середины мая, отмечают синоптики.