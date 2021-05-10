В рамках выполнения постановления президента Узбекистана №4611 от 24.02.2020 г. «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» компания ООО Darvoza Savdo (ТМ Makro Supermarkets) последовательно выполняет требования законодательства и идет в ногу с современными стандартами работы.



На фото: CEO Makro Supermarkets Роман Сайфулин, представитель Ernst & Young LLP по Центральной Азии Пол Кон

Для своевременного выполнения первого шага к МСФО сеть Makro выбрала в качестве надежного партнера международную аудиторскую компанию Ernst & Young.

Благодаря командной работе и огромным усилиям квалифицированных сотрудников компания выполнила трансформацию и выпустила аудированную финансовую отчетность за 2018−2019 отчетные периоды в рамках проекта по первому применению МСФО.



На фото: CFO Makro Supermarkets Владимир Исмаилов, представитель Ernst & Young LLP в Узбекистане Анвар Азамов.

Первый шаг успешно выполнен. И команда работает над аудитом 2020 года, планируя выпуск отчетности в июне 2021 года. Основной целью компании является переход на учет по МСФО и внедрение лучших практик бизнес-процессов в рамках текущего проекта по развертыванию ERP-системы SAP.

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