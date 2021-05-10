В результате взрывов 8 мая у школы для девочек в Кабуле погибли как минимум 58 человек, пострадали не менее 150, сообщил РБК.

По данным источников Tolo News, в школе прогремело три взрыва: сначала взорвалась машина, а затем были запущены две ракеты. Школьный учитель сообщил Tolo News, что большинство погибших — девочки.

Президент страны Ашраф Гани в случившемся обвинил группировку «Талибан» и назвал атаку преступлением против человечности. По его словам, талибы такими действиями тормозят мирный процесс в Афганистане.

При этом сам «Талибан» осудил нападение.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор самым осудили теракт у школы, передаёт Центр новостей организации.

«Дети никогда не должны подвергаться насилию», — сказала представительница ЮНИСЕФ.

Генеральный секретарь ООН выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Антониу Гутерриш подчеркнул, что виновные в этом преступлении должны быть найдены и привлечены к ответственности.