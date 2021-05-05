Баходир Мажидович Ахмедов назначен первым заместителем министра культуры Узбекистана, сообщила пресс-служба Минкульта.

Исполнявший обязанности первого замминистра культуры Джамол Носиров был освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.

Баходир Ахмедов (1973 года рождения) в разные годы работал генеральным директором эстрадного объединения «Узбекнаво», министром по делам культуры и спорта, заместителем хокима Ташкентской области по вопросам молодёжной политики, социального развития и духовно-просветительской работы. Летом 2020 года был избран председателем Федерации хоккея на траве Узбекистана.