Воспитанники Дома милосердия №5 в Китабском районе Кашкадарьинской области, о плохом состоянии которого сообщалось ранее, переведены в другое учреждение в Камашинском районе, сообщила пресс-служба Сената.

Соответствующую рекомендацию дала рабочая группа Комитета Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения, ознакомившись с условиями в детском доме, образовательно-воспитательным процессом, организацией досуга детей и их питанием.





2 мая 10 из 65 воспитанников детского дома были возвращены в семьи их близких родственников, остальные 55 — переведены в дом милосердия №4 в Камашинском районе. Воспитанники «выразили удовлетворение созданными здесь условиями», говорится в сообщении Сената. Хокимият Китабского района подтвердил эту информацию и опубликовал видеозапись процесса перевода детей.

Напомним, в конце апреля детский омбудсман Алия Юнусова заявляла, что Дом милосердия №5 необходимо закрыть из-за «очень плохих условий». После этого областное управление здравоохранение провело медосмотр всех воспитанников детдома, прокуратура региона начала изучение ситуации, а облУНО уволило директора и заведующего складом детского дома.

Позже в хокимияте Китабского района сообщили, что детский дом по инициативе министра народного образования Шерзода Шерматова предлагалось закрыть более года назад. Глава МНО выступал за перевод всех 65 воспитанников в расположенное в другом районе учреждение.