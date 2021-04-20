Уполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам детей Алия Юнусова заявила о необходимости закрытия Дома милосердия №5 в Китабском районе Кашкадарьи «из-за очень плохих условий». Заявление детский омбудсман озвучила после рабочего визита в Сурхандарьинскую и Кашкадарьинскую области 12−15 апреля.

В поездке Алия Юнусова ознакомилась с условиями проживания 65 воспитанников (из них 28 девочек) дома милосердия, в том числе 15 детей-сирот. Она указала на сырость в медицинском и стоматологическом кабинетах и в лазарете из-за бетонных полов.





Кроме того, в учреждении недостаточно условий для организации досуга детей, устарела мебель. Алия Юнусова обратила внимание, что воспитанники вообще не едят первое блюдо, а также не доедают второе.

«На первое был капустный суп, слишком жирный и со специфический запахом. Во время обеда детям не дали соки», — сказала она.





При осмотре пищевого склада выяснилось, что часть продуктов испортилась: загнили капуста, редиска, картошка и груша, у мяса изменился цвет, в нём было много жира.





Кроме того, отсутствовали весы для взвешивания мясной продукции. Во время визита омбудсмана выявлены и такие недостатки, как плохое санитарное состояние кухни, нехватка посуды, использование алюминиевых кружек без ручки и прочее.

Реакция ответственных структур

В Управлении народного образования Кашкадарьинской области сообщили, что за халатное отношение к своим обязанностям уволены директор дома милосердия и заведующий складом. В Генпрокуратуре добавили, что замдиректора был привлечен к дисциплинарной ответственности, а заведующий хозяйством и диетолог — к административной ответственности по статье 53 Кодекса об административной ответственности (нарушение санитарного законодательства).





В прокуратуре области заявили, что сформировали рабочую группу, которая под личным контролем прокурора проверяет озвученные выше данные.





В областном управлении здравоохранения отметили, что все воспитанники учреждения прошли углублённый медицинский осмотр в региональном многопрофильном медцентре. По словам главного педиатра облздрава Гайрата Олмосова, перед осмотром дети сдали необходимые анализы, а к процессу привлекли узкопрофильных специалистов со всей области.