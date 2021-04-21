В Китабском районе Кашкадарьинской области рабочая группа из специалистов районной администрации, областной прокуратуры, управлений народного образования, финансов, внутренних дел, занятости, а также Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья продолжает изучение состояния дома милосердия №5.

Ранее детский омбудсман Алия Юнусова заявляла, что учреждение необходимо закрыть из-за «очень плохих условий». После этого облздрав провёл медосмотр всех воспитанников, прокуратура начала изучение ситуации, а облУНО уволило директора и завскладом детдома.

20 апреля пресс-служба хокимията Китабского района сообщила, что ещё в феврале 2020 года министр народного образования Шерзод Шерматов направлял письмо с предложением закрыть данное учреждение. Он аргументировал своё предложение ростом случаев размещения в домах милосердия детей из малообеспеченных семей.

Глава МНО подчеркивал, что детей, в семьях которых улучшилось социальное положение, необходимо вернуть домой. Оставшихся воспитанников должны были перевести в дом милосердия №4 в Камашинском районе и образовать на его базе детский городок. Однако из-за введения карантинных ограничений в стране эта работа по закрытию детдома №5 не была завершена, говорится в заявлении хокимията.

Изучение установило, что в детдоме, где содержится 65 детей, работает 75 сотрудников. При этом на 10 мест воспитателей были приняты не специалисты данного профиля. Из общего числа воспитанников круглыми сиротами являются только 15, у 50 есть оба или один из родителей.

Ранее на «Газете.uz» публиковались материалы о том, почему детей нежелательно помещать в детские дома. Согласно статистике, у большей части воспитанников детдомов есть родители.