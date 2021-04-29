Отабек Бобомуратович Чориев назначен заместителем министра инвестиций и внешней торговли, сообщило УзА.

До этого назначения Отабек Чориев занимал должность начальника управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области.

Ранее в апреле был назначен ещё один замминистра инвестиций и внешней торговли — Бахтиёр Рахимов. В марте заместителем главы МИВТ, ответственным за развитие экономического сотрудничества Узбекистана и России, стал Хуррам Тешабаев.