Отабек Бобомуратович Чориев назначен заместителем министра инвестиций и внешней торговли, сообщило УзА.
До этого назначения Отабек Чориев занимал должность начальника управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области.
Ранее в апреле был назначен ещё один замминистра инвестиций и внешней торговли — Бахтиёр Рахимов. В марте заместителем главы МИВТ, ответственным за развитие экономического сотрудничества Узбекистана и России, стал Хуррам Тешабаев.
Ориф Нурназаров
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