Бахтиёр Абдуганиевич Рахимов назначен на должность заместителя министра инвестиций и внешней торговли постановлением президента Узбекистана от 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба МИВТ.

До назначения Бахтиёр Рахимов работал на различных должностях в Администрации президента Узбекистана, Кабинете министров и Государственном таможенном комитете.

На новой должности он будет заниматься вопросами обеспечения эффективного функционирования национальной системы поддержки экспорта, развития экспортного потенциала отраслей и регионов, проведения комплексной маркетинговой политики на внешних рынках, а также координацией развития транспортно-коммуникационного и логистического потенциала и международных транспортных коридоров.