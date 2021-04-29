Сегодня, 29 апреля, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны договорились о продолжении взаимодействия в вопросах глубокого изучения накопленного опыта Китая в области борьбы с бедностью. Напомним, в феврале правительство Китая объявило о полной победе в искоренении абсолютной нищеты в стране. Из этого состояния выведены почти 100 миллионов человек. За последние восемь лет страна инвестировала в борьбу с бедностью около 246 млрд долларов.

Шавкат Мирзиёев поблагодарил лидера КНР за помощь в борьбе с распространением пандемии коронавируса. Уполномоченные ведомства и организации Узбекистана и Китая будут расширять взаимовыгодное сотрудничество в области здравоохранения, углублять совместную работу по массовой вакцинации населения.

Президент Узбекистана вновь подтвердил неизменную поддержку политики «Единого Китая» и противостояния «трем силам зла» — терроризму, экстремизму и сепаратизму.

Отмечен продолжающийся плодотворный диалог в рамках инициативы «Один пояс, один путь», в том числе по продвижению важных инфраструктурных проектов в регионе, включая автомобильную и железную дороги «КНР-Кыргызстан-Узбекистан». Поддержано предложение узбекской стороны по укреплению взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.

Лидеры отдельно остановились на вопросах расширения торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества.

Подчеркнуто, что в непростых условиях удалось минимизировать негативные последствия пандемии и обеспечить рост взаимной торговли на 33% с начала этого года. Обе страны успешно продвигаются к достижению в ближайшие годы товарооборота в 10 млрд долларов, а также обеспечению сбалансированности показателей экспорта и импорта. Узбекистан примет активное участие в очередной Международной китайской выставке импортных товаров в Шанхае, говорится в сообщении.

Главы государств выступили за усиление кооперации между предприятиями Узбекистана и Китая в разных отраслях экономики, а также взаимное содействие в продвижении проектов в высокотехнологичных отраслях экономики. Согласована подготовка и принятие совместной среднесрочной Программы полномасштабного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Лидеры поручили усилить деятельность узбекско-китайского Межправительственного комитета и провести в ближайшее время его очередное заседание.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам международной повестки и регионального взаимодействия, в том числе в формате «Китай — Центральная Азия».

Обсуждены вопросы углубления многосторонних отношений и практического взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, проведения саммита этой организации в Узбекистане.

Лидеры рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне и подчеркнули важность подготовки запланированного визита председателя КНР в Узбекистан.