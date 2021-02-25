Глава КНР Си Цзиньпин объявил о полной победе в искоренении абсолютной нищеты в Китае. С таким заявлением он выступил на торжественном собрании, посвящённом итогам борьбы с бедностью, сообщило ИА «Синьхуа».
За последние восемь лет почти 100 миллионов сельских жителей, живущих за нынешней чертой бедности, были выведены из нищеты. Все 832 уезда и 128 тысячи деревень были исключены из списка бедных.
Правительство Китая смогло добиться таких результатов благодаря разработанной программе и значительным инвестициям, передаёт РИА Новости. Объёмы средств, выделенных для этих социальных программ, ежегодно увеличиваются, в целом за восемь лет они составили примерно 246 млрд долларов.
Всего с конца 1970-х годов, когда правительство провозгласило политику реформ и открытости, 770 миллионов бедных сельских жителей избавились от бедности в соответствии с действующим в Китае критерием.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай достиг цели ООН по искоренению бедности на 10 лет раньше установленного 2030 года, а его вклад в мировую борьбу с этим явлением составил 70%.
По китайским государственным стандартам, находящимися за чертой бедности считаются те, чей годовой доход не превышает 2300 юаней (около 340 долларов).
Руслан Аширов
Вот это новость!!! Красавцы!!!
Тамара Аристархова
Это просто чудо! Вывести всех бедных и нищих за пределы 346 долларов. А когдато они были позади нас в самом хвосте. Молодцы.
Анатолий Железняк
Ну если считать по китайским стандартам, где за чертой бедности считаются люди с годовым доходом около 340 долларов, то в Узбекистане вообще бедных нет. Ох чувствую сейчас набегут диванные эксперты и начнут минусовать, успехов вам. А я посмеюсь:-))
Timur Kim
Молодцы китайцы!!!