Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе рабочего визита в Ашхабад в четверг принял участие в ифтаре в память об отце президента Туркменистана — Мяликгулы Бердымухамедове. Об этом сообщила пресс-служба главы госдуарства.

В поминальном ужине в Ашхабаде участвовали муфтии двух стран, старейшины и религиозные деятели. Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни отца Гурбангулы Бердымухамедова.





Мяликгулы Бердымухамедов скончался 18 апреля на 89-м году жизни. Сразу после школы он начал работу библиотекарем, а позже был учителем начальных классов в своей школе.

Окончив школу подготовки младших офицеров в городе Чирчике в Узбекистане, в 1954 году в звании младшего лейтенанта служил в горнострелковой воинской части в кыргызском Оше.

С 1958 года по 1982 год занимал разные должности в Министерстве внутренних дел — в городах Дашогуз, Мары, Ашхабад. Был командиром группы, начальником отряда, возглавлял дежурную часть, отдел кадров, был начальником штаба. Выйдя в 1982 году в звании подполковника на пенсию, трудился в Национальном институте образования, НИИ педагогических наук, управлении образования Ашхабада и в других местах.

В этот же день президент Узбекистана в сопровождении президента Туркменистана посетил комплекс «Туркменбаши Рухы» — мавзолей первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.





Мы сообщали, что на переговорах в Ашхабаде президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.