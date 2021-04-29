В Ашхабаде 29 апреля состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

В начале беседы Шавкат Мирзиёев от имени народа Узбекистана и от себя лично ещё раз выразил лидеру Туркменистана соболезнования в связи с уходом из жизни его отца Мяликгулы Бердымухамедова.

На переговорах президенты обсудили двустороннюю повестку и региональное взаимодействие. Стороны выразили готовность и далее продвигать Ашхабадское Соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора, а также обеспечить загрузку мультимодального маршрута Китай — Центральная Азия — Южный Кавказ — Турция и продолжить сотрудничество по развитию транспортно-логистической инфраструктуры.

Главы двух стран также подчеркнули важность расширения и укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Туркменистаном. Шавкат Мирзиёев выразил Гурбангулы Бердымухамедову признательность за его инициативу о создании в Ашхабаде парка «Ташкент».

Принято решение о проведении в ближайшее время в Ташкенте очередного заседания Узбекско-туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.