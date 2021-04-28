Национальный Олимпийский комитет Узбекистана реализует множество перспективных проектов с целью популяризации физической культуры и спорта среди населения, а также пропаганды здорового образа жизни. В частности, НОК и компания Ahadmix Group подписали меморандум о долгосрочных взаимовыгодных отношениях.

Ahadmix Group является известной компанией с большим опытом в рекламном бизнесе. Компания занимается и популяризацией спорта в Узбекистане.

Целью подписания меморандума является оказание содействия развитию и популяризации спорта путем оперативного и качественного освещения спортивных новостей с помощью наружных LED-экранов.

Компания Ahadmix Group вот уже 11 лет представляет свои услуги на рынке и стремится к передовым позициям. Компания также запустила проект Smart City: на усовершенствованных рекламных LED-экранах с датчиками автоматического регулирования яркости проводится трансляция информации о погоде, времени, курсе валют, загруженности трафика. На экранах также транслируются достижения узбекских спортсменов на мировой арене, подготовка к Олимпийским играм и многое другое.

В эпоху тотальной информатизации практически все люди имеют доступ к различного рода новостям через интернет, телевидение, радио и другие современные цифровые каналы. Эта тенденция не обошла стороной и цифровые наружные LED-экраны, с помощью которых будет транслироваться актуальные новости из мира спорта в Узбекистане в локациях с высокой проходимостью.

Двустороннее сотрудничество между Национальным олимпийским комитетом и Ahadmix Group поможет еще больше популяризировать спорт в Узбекистане, поднять его на более высокий уровень.

Телефон: (+998) 94−657−33−33.

Сайт: ahadmix.uz

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Instagram: @ahadmix_group

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