На прошлой неделе, 23 апреля, на пересечении улиц Кичик Бешагач и Бобура в Яккасарайском районе в поле зрения сотрудников ГУВД Ташкента попали трое молодых людей. Они подъехали на автомобиле Spark к столбу, где закреплён прибор автоматической фиксации нарушений скоростного режима, и начали закидывать его камнями.
В скором времени мужчины вместе с автомобилем были доставлены в УКД ОВД Яккасарайского района, сообщила пресс-служба ГУВД. Личности нарушителей установлены: ими оказались 22-летний Жахонгир М. (водитель вышеуказанного автомобиля), 23-летний Шавкатжон М и 23-летний Ахрор Ш.
В ходе беседы выяснилось, что накануне происшествия владелец автомобиля получил постановление о наложении штрафа в размере 1225000 сумов в связи с нарушением скоростного режима, совершенным им 17 апреля. Правонарушение было зафиксировано тем самым радаром.
«Нести положенную ответственность за свои поступки и признать ошибку мужчина оказался не готов, а решил с друзьями „уничтожить обидчика“, то есть тот самый автоматизированный радар», — пояснили в ГУВД.
По данному факту в отношении всех троих молодых людей составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 183 («Мелкое хулиганство») Кодекса об административной ответственности. Решение о мерах наказания примет суд.
Vladimir Lee
Как по-человечески поступил! Браво!
Sanjar Rajabov
настоящие мужчины..
даже на радар ходят толпою, спасибо что ножички не взяли..
Махзун Джураев
Пацанчики к успеху шли. Не получилось. Не фортануло.
Flyer
у него надо отнять водительские права и отправить на повторное освидетельствование у психиатра. нельзя доверять машину психически неустойчивым людям.
зачем тогда требуют проходить психиатра при получении прав?
Ярослав К.
Какой “порядочный, законопослушный гражданин“! ха
Лара Фаргулина
Ждём, когда начнут закидывать камнями лабораторию, которая сделала “плохие“ анализы.
Алексей Николаевич
Тяжело оленям жить в городских условиях.
Rishad Nigmatulin
Гениально!!!а что ж он своей машине колеса не проколол?что б знала что скорость превышать нельзя.
S.D.
Да здравствует каменный век, такие скоро всех и всё что не нравится будут закидывать камнями и забивать палками..
Антон Павлович
Таких оленей сажать надо!