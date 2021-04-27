На прошлой неделе, 23 апреля, на пересечении улиц Кичик Бешагач и Бобура в Яккасарайском районе в поле зрения сотрудников ГУВД Ташкента попали трое молодых людей. Они подъехали на автомобиле Spark к столбу, где закреплён прибор автоматической фиксации нарушений скоростного режима, и начали закидывать его камнями.

В скором времени мужчины вместе с автомобилем были доставлены в УКД ОВД Яккасарайского района, сообщила пресс-служба ГУВД. Личности нарушителей установлены: ими оказались 22-летний Жахонгир М. (водитель вышеуказанного автомобиля), 23-летний Шавкатжон М и 23-летний Ахрор Ш.

В ходе беседы выяснилось, что накануне происшествия владелец автомобиля получил постановление о наложении штрафа в размере 1225000 сумов в связи с нарушением скоростного режима, совершенным им 17 апреля. Правонарушение было зафиксировано тем самым радаром.

«Нести положенную ответственность за свои поступки и признать ошибку мужчина оказался не готов, а решил с друзьями „уничтожить обидчика“, то есть тот самый автоматизированный радар», — пояснили в ГУВД.

По данному факту в отношении всех троих молодых людей составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 183 («Мелкое хулиганство») Кодекса об административной ответственности. Решение о мерах наказания примет суд.