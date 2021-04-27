Проект по повышению энергоэффективности в строительстве запущен в Армении, Грузии, Кыргызстане, Республике Молдова, Таджикистане, Украине и Узбекистане под эгидой Европейской экономической комиссии ООН. Об этом сообщила служба новостей организации.

В сообщении говорится, что сегодня на строительную отрасль приходится 40% общемировых выбросов углекислого газа, связанных с энергетикой и производственными процессами. Чтобы добиться «нулевого» уровня выбросов в этой сфере к 2050 году, необходимо уже к 2030 году сократить прямые выбросы углекислого газа вдвое.

Новый проект призван способствовать сооружению высокоэффективных зданий и наладить поставки энергосберегающих материалов, технологий и оборудования для строительства.

Проект направлен также на то, чтобы связать отдачу от энергоэффективных зданий с определяемыми на национальном уровне вкладами в борьбу с глобальным потеплением и продвижением устойчивого развития. Речь идёт не только об экономии энергии в ходе строительства, но и о том, чтобы по завершении проекта сохранялись энергоэффективные методы управления зданиями, говорится в сообщении.

По словам исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН Ольги Алгаеровой, финансирование строительства высокоэффективных зданий и модернизация существующих может быстро оживить местную экономику, привести к созданию достойных рабочих мест по всей цепочке строительной индустрии и обеспечить улучшение условий жизни для многих.

В последние годы выбросы парниковых газов в строительной отрасли, связанные с энергетикой и производственными процессами, растут, говорится в сообщении. Отчасти это обусловлено отказом от использования угля, нефти и традиционной биомассы и переходом на электричество. При этом для производства электроэнергии во многом все ещё используется ископаемое топливо, которое оставляет большой углеродный след.

Авторы нового проекта уверены, что активное сокращение спроса на энергию в строительстве, декарбонизация энергетического сектора и использование энергоэффективных материалов замедлит изменение климата и принесёт значительную выгоду экономике.

Эксперты призывают власти поддерживать проекты по реконструкции зданий, направлять инвестиции в строительство «низкоуглеродной» инфраструктуры и поддерживать компании, обеспечивающие энергоэффективные материалы и «зелёные» рабочие места.