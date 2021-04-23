Председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Нариман Умаров на 14-м пленарном заседании верхней палаты Олий Мажлиса 23 апреля прокомментировал деятельность органов прокуратуры в 2020 году.

Сенатор отметил, что действительно проделано много работы, но в то же время результаты анализа деятельности прокуратуры показывают, что в стране все еще есть актуальные вопросы по полному обеспечению верховенства закона.

В частности, что из-за недостатков в обеспечении законодательства об охране репродуктивного здоровья матери и ребенка уровень младенческой смертности вырос на 428 случаев, материнской смертности — на 10, сказал он.

Несмотря на проделываемую работу органами прокуратуры в сфере обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних, Нариман Умаров указал на недостатки в сфере. В частности, несовершеннолетние совершили 1134 преступлений, а 526 несовершеннолетних лиц покончили жизнь самоубийством или покушались на самоубийство.

«Это свидетельствует о том, что меры, принимаемые во взаимодействии с государственными органами и общественными организациями, недостаточно эффективны», — заявил сенатор.

По его словам, общий уровень преступности вырос на 34,7%, тяжких и особо тяжких преступлений — на 49%, в том числе умышленных убийств — на 13%, причинения тяжких телесных повреждений — на 13%, изнасилования — на 27,7%, разбоя — на 18,5%.

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